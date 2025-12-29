Los municipales de Neuquén cobrarán su salario este martes 30 de diciembre, igual que los estatales provinciales

Ya hay fecha para los sueldos de diciembre de los estatales municipales de Neuquén. Foto: Archivo.

La Municipalidad de Neuquén abonará este martes 30 de diciembre, último día hábil del mes, los sueldos de los trabajadores municipales correspondientes a los haberes de diciembre Coincidirá con el pago a estatales provinciales.

Así lo informó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, quien destacó que se hará el pago con recursos propios.

Destacaron el impulso que generó el aguinaldo para el comercio de Neuquén

El funcionario recordó además que el pasado 18 de diciembre se abonó el aguinaldo y remarcó que «impulsó el comercio de nuestra ciudad, en aquel momento fueron 2.600 millones de pesos que se volcaron en la plaza local, y ahora son 5.800 millones de pesos que antes de fin de año vuelven al circuito económico de la ciudad de Neuquén”.

“Esto tiene un impacto muy significativo porque la mayoría de los salarios se destinan al consumo, eso es muy positivo y es muy bien recibido por los comercios de la ciudad”, destacó Schpoliansky.

Los estatales provinciales de Neuquén cobrarán este martes 30 de diciembre

El gobierno de la Provincia del Neuquén anunció hoy que la fecha del pago de los haberes de diciembre a los trabajadores de la administración pública será este martes 30 de este mes.

Los haberes para la totalidad de los agentes del Estado y del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir, jubilados, pensionados y retirados, serán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).