Luis Caputo refinanciará vencimientos por $9,4 billones: lanzará una nueva licitación de deuda en pesos

El Gobierno nacional buscará este miércoles refinanciar vencimientos de deuda en moneda local por unos $9,4 billones. Este lunes el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo dará a conocer detalles de la licitación. El objetivo es renovar los compromisos con el sector privado.

Según indicó Ámbito, el mercado aguarda que haya una oferta de bonos y letras, por lo que habría Lecaps (letras a tasa fija), Boncaps (bonos a tasa fija), bonos con ajuste por CER (indexados a la inflación), Tamar (tasa variable) y dólar linked (atados al tipo de cambio oficial).

Se darán los detalles de la operación para refinanciar la deuda

Esta tarde se conocerán los detalles de estos bonos. Para el viernes está previsto liquidar la operación

El medio de Buenos Aires explicó que el Ministerio de Economía ya hizo dos operaciones de canje de instrumentos atados al dólar que vencían este mes por casi $6 billones. La mayor parte que fue canjeado vencerá en febrero.

Marcó que según los cálculos privados, los vencimientos remanentes tras los canjes rondan los $9,4 billones. De este total, unos $2,8 billones estarían en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La Secretaría de Finanzas busca alcanzar un alto nivel de renovación (rollover) para evitar que el excedente de pesos presione sobre los dólares financieros. En la última operación, el Gobierno logró un nivel de aceptación cercano al 98%, y para esta licitación los analistas del mercado proyectan un piso de adhesión del 80%.

Tasas de interés similares al primer llamado

Teniendo en cuenta lo que pasó en el primer llamado, se espera que el nivel de tasas de interés que pague el Gobierno sea una cifra similar. En ese entonces, las Lecaps y Boncaps se pagaron entre el 34% y el 35% anual.

El Grupo IEB sostuvo que «el Tesoro logró un rollover elevado en las últimas licitaciones, con fuerte demanda por Lecaps y Boncaps”.

Y añadió: “Las tasas se mantienen en niveles altos, convalidando rendimientos atractivos en instrumentos de corto plazo. Tras las fuertes subas previas, los bonos CER y dólar linked mostraron correcciones moderadas”.

Esta estrategia de ‘absorción’ de liquidez es coordinada con el Banco Central, que se encuentra en una etapa de acumulación de reservas. Al emitir pesos para comprar dólares, el equipo económico de Caputo necesita que el Tesoro capture la mayor cantidad de moneda local posible a través de estos bonos para mantener estable la base monetaria y evitar saltos en la inflación.