Dólar oficial hoy: cuánto cuesta en Banco Nación y cómo cotizan el blue y los financieros

En plena mitad de la semana financiera, la atención de empresas, ahorristas y operadores se concentra en la capacidad del esquema cambiario para sostener el orden de precios relativos, en el marco de la cotización del dólar oficial.

Lejos de la volatilidad de otros períodos, la rueda de hoy ratifica un sendero de previsibilidad en las ventanillas bancarias, donde la demanda minorista cursa con fluidez y sin sobresaltos en la provisión de divisas.

Dólar oficial en Banco Nación y cotizaciones del sistema bancario: miércoles 7 de octubre 2026

En las sucursales y la plataforma digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este miércoles 7 de octubre 2026 a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el promedio de bancos privados relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene una franja de $1.484 para la compra y $1.548 para la venta.

A continuación, la síntesis actualizada con todas las cotizaciones del mercado:

Miércoles 7 de octubre 2026

Tipo de cambio Compra Venta Situación de mercado Dólar oficial (Banco Nación) $1.490,00 $1.540,00 Referencia minorista sin cambios Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.484,00 $1.548,00 Relevamiento de entidades bancarias Dólar mayorista (BCRA) — $1.520,00 Canal exclusivo de comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.002,00 Minorista con recargo del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.520,00 $1.540,00 Segmento informal en zona de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) — $1.548,41 Operatoria bursátil en títulos públicos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.590,68 Transferencia de fondos al exterior Euro oficial $1.682,97 $1.780,31 Cotización institucional BNA

Fuente: Informes diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

Brecha cambiaria: dólar blue y tipos de cambio financieros este miércoles 7 de octubre 2026

Uno de los datos más salientes, en el marco de la coyuntura actual, es la virtual convergencia entre el dólar oficial y el dólar blue.

Con una cotización paralela vendedora que también se sostiene en torno a los $1.540, la brecha frente al billete del Banco Nación se reduce a un porcentaje marginal, anulando prácticamente los incentivos para las operaciones informales de arbitraje.

Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este miércoles 7 de octubre 2026

Miércoles 7 de octubre 2026