Martes rojo en Wall Street: caen las acciones y los bonos argentinos mientras el riesgo país sube a 548 puntos

Las acciones argentinas arrancaron la jornada a la baja y el riesgo país en alza. (Foto: gentileza)

Los mercados financieros de Argentina atraviesan una jornada de fuerte volatilidad internacional que impacta de manera directa en las acciones y los bonos soberanos locales, lo que provocó que el riesgo país trepe hasta los 548 puntos básicos. En una rueda marcada por la reconfiguración de expectativas globales, el tablero doméstico registra caídas generalizadas en sintonía con el clima contractivo que exhibe Wall Street, condicionado por la presión en el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano y la previa del balance corporativo de Nvidia.

El indicador elaborado por el JP Morgan para la Argentina avanza siete unidades respecto de la jornada previa para consolidar ese valor. Este repunte en la brecha de tasas coincide con un retroceso promedio del 0,7% en los bonos soberanos en dólares —Bonares y Globales—, condicionados por factores externos y fiscales que restan liquidez a los mercados emergentes de la región.

Caída de los ADR argentinos en Wall Street: los bancos lideran las pérdidas

La tendencia bajista del exterior arrastró la dinámica de la plaza local. De acuerdo con los datos oficiales relevados por Rava Bursátil, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra una caída del 0,70%, ubicándose en las 2.796.780,74 unidades, tras haber marcado mínimos de 2.775.350,00 puntos durante la mañana.

En Wall Street, las acciones de firmas argentinas que cotizan en dólares (ADR) muestran pizarras mayoritariamente en rojo, con un fuerte impacto en el sector bancario y de servicios:

Sector Financiero: Las pérdidas en Nueva York son lideradas por Banco Supervielle (-4,8%) , BBVA (-3,8%) , Banco Macro (-3,7%) y Grupo Financiero Galicia (-3,6%) .



Las pérdidas en Nueva York son lideradas por , , y . Energía y Servicios: Edenor cede un 3,7% , mientras que las firmas vinculadas a la Patagonia muestran mayor resistencia fundamental, con caídas moderadas en Pampa Energía (-1,0%) , YPF (-0,6%) y la petrolera Vista Energy (-0,5%) .



, mientras que las firmas vinculadas a la Patagonia muestran mayor resistencia fundamental, con caídas moderadas en , y la petrolera . El lado ganador: En terreno positivo logran sostenerse únicamente los unicornios tecnológicos Globant (+2%) y Mercado Libre (+1,2%).

Efecto Nvidia y petróleo a la baja: las dos variables globales que miran los inversores

La descompresión parcial de los precios internacionales de la energía marcó el ritmo global de la rueda. El precio del petróleo crudo intermedio de Texas (WTI) cae 0,7% cotizando a US$107,90 el barril, mientras que la variedad Brent del Mar del Norte cede 1,5% hasta los US$110,44. El retroceso ocurre luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que existen «negociaciones serias» sobre el programa nuclear de Irán y confirmara la suspensión de una acción militar prevista para este martes en el estrecho de Ormuz.

A pesar del respiro geopolítico, la presión se mantiene alta porque la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años superó el 4,6%, avivando el debate sobre si la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas para contener la inflación.

Los analistas de Rava Bursátil destacaron que el Merval en dólares se ubica actualmente en un nivel de soporte relevante cerca de los 1.800 puntos, donde el sector energético exhibe mayor firmeza técnica impulsado por inversores institucionales extranjeros y planes de inversión de YPF. No obstante, advierten que toda la atención del mercado global está centrada en la presentación del balance trimestral de Nvidia este miércoles 20 de mayo en el after market.

Al concentrar el 9% de la capitalización del índice S&P 500, los resultados de la tecnológica funcionarán como el termómetro definitivo para determinar si las valuaciones de la inteligencia artificial pueden sostener el rumbo de los mercados de riesgo frente a la incertidumbre global.

Con información de Infobae y Rava Bursatil.