Matías Kulfas, en exclusiva: “Cristina Kirchner vació de contenido al peronismo”

Matías Kulfas: "La ley de hidrógeno verde no se trató por la interna política".

El exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, dialogó en exclusiva con Diario RÍO NEGRO, y repasó la gestión de Alberto Fernández, signada por la pandemia y por la interna con la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se refirió además al discutido Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases.

PREGUNTA: ¿Qué opina del RIGI?

RESPUESTA: Argentina tiene un problema serio de inestabilidad macroeconómica. Uno de los problemas es la recurrente escasez de divisas. Una herramienta importantísima para resolver este problema es que Argentina pueda, en esta década, duplicar las exportaciones. Dejamos plasmado este punto en el plan Argentina Productiva 2030, donde explicábamos de qué manera es posible duplicar las exportaciones. Es claro que lo que se necesita en el caso de petróleo, del gas, de la minería, del hidrógeno, de la industria petroquímica y de la forestación es una mayor estabilidad en las reglas de juego fiscales y cambiarias. Con eso solo se destraba la inversión internacional, y es ahí donde están nuestros desafíos, que son justamente el desarrollo del proveedor, la agregación de valor, darle a la industria mayor presencia en todo el tejido productivo. El Gobierno tiene una actitud de todo o nada, y yo digo que el RIGI, así como está, no está bueno, hay que modificarlo. Con esa modificación creo que efectivamente la inversión se puede dinamizar y esto va a ser muy bueno para el país.

P: ¿Durante su gestión se intentó llevar adelante algo similar?

R: Sí, por supuesto, nuestra idea era ir generando un marco de normalización económica. El momento inicial fue muy duro, Argentina estaba prácticamente en default, y hubo que reestructurar las deudas, y en el medio tuvimos la pandemia. Nosotros implementamos el decreto 234/2021 que iba en esta dirección, dando libre disponibilidad a los inversores, pero sobre todo a los que desembolsaran recursos importantes en el país, y algunas inversiones se concretaron de esta manera. Después hubo varios proyectos de ley que no prosperaron, pero que iban en esta dirección. Hubo un proyecto de ley de hidrocarburos que tenía este objetivo. Lo mismo con la ley de hidrógeno verde, que también quedó sin tratamiento legislativo, sobre todo por los problemas internos que había dentro de nuestra fuerza política. Son cuestiones que, lamentablemente, las discusiones internas impidieron llevarlas adelante.

P: ¿Cómo evalúa el manejo de la macroeconomía del gobierno de Milei?

R: Tenemos más signos de interrogación que certezas, porque lo que se ve hasta ahora, como lo único concreto, es un fortísimo ajuste fiscal. Pareciera que el ajuste fiscal ordena toda la macroeconomía, y yo tengo serias dudas de que eso efectivamente sea así. Hay muchas preguntas vinculadas a lo cambiario que no están resueltas, tenemos un tipo de cambio que está recontra apreciado y un país que de manera muy rara y en pocos meses se volvió caro en dólares. La cuenta que hice con mi equipo es que ya en junio estaremos con el mismo nivel de tipo de cambio real que cuando asumió Javier Milei. Tenemos dificultades a nivel de estabilidad macroeconómica, porque la inflación está bajando, efectivamente es así, pero está en un nivel muy alto. Si el dólar no es sostenible y vamos a tener una nueva ronda de devaluaciones o un aceleramiento del crawling peg, el resultado esperable de esto es que la inflación se mantenga en un nivel relativamente alto, y que la recesión profunda en la que está sumergida la economía argentina no sea suficiente para reducir la inflación.

P: ¿Qué opina de la gestión de la pandemia de Alberto Fernández?

R: Fue de los puntos más altos del gobierno de Alberto Fernández. Hubo una reacción rápida y muy razonable desde lo sanitario, que permitió equipar a los hospitales y tener los elementos necesarios para afrontar el problema. Al mismo tiempo, se tomaron medidas que pudieron morigerar los daños, como el ATP y el IFE, entre otras cosas que se hicieron, y que desde mi punto de vista tuvieron resultados positivos. Estamos viendo ahora reportes internacionales que muestran justamente que la tasa de mortalidad por Covid en Argentina fue mucho más baja que la de la mayoría de los países de América Latina. Fue bueno, más allá de errores que se cometieron, como en todos los países del mundo, porque fue algo novedoso y hubo que tomar medidas muy rápidas. Por ejemplo, las escuelas se mantuvieron cerradas más tiempo de lo deseable. La foto de Olivos fue un grave error, pero no reflejó la realidad de lo que fue esa gestión. Me consta que Alberto trabajó muchísimo en la pandemia, no es que estaba de fiesta en Olivos, esa fue una mirada equivocada, falsa y malintencionada por la foto.

P: ¿Qué le pareció la gestión de Massa?

R: Desde el punto de vista político, la gestión de Massa tuvo un papel importante, porque cuando él asume había una crisis política muy grande. La pelea entre Alberto y Cristina fue algo muy negativo y generó una incertidumbre tremenda. Después de mi salida y la de Martín Guzmán se generó una corrida cambiaria, porque había muchos sectores del mercado que pensaban que Cristina iba a imponer un viraje muy fuerte en la política económica hacia una mirada populista. Así era como lo leía el mercado, y eso generó un daño enorme, otra corrida cambiaria que le puso un nuevo piso a la inflación. Era perfectamente evitable. En ese marco, creo que la llegada de Massa sirvió para ordenar, paró la corrida cambiaria, generó una situación un poco más llevadera. Después tuvo la otra desgracia que fue la sequía, que lo forzó a tomar medidas de excepción que también tuvieron sus daños.

P: ¿Cómo imagina el peronismo de acá en adelante?

R: El peronismo tiene que tener un proyecto, que lo ha perdido porque la centralidad de Cristina le vació el contenido al peronismo. Lo que Cristina y el kirchnerismo hacen en los últimos tiempos es simplemente hacer referencia a los logros del período 2003-2015, en el que hay muchas cosas valiosas que reivindico, pero también se omiten un montón de errores y problemas graves que se cometieron. Más allá del balance que cada uno pueda hacer, eso ya está en la historia, pasaron casi 10 años desde el final de esta etapa. Cambió el escenario internacional y la coyuntura de la Argentina, con lo cual el peronismo tiene que tener un proyecto para proponer a la sociedad, para alternativizar con Milei, y eso no puede ser simplemente ‘hay que hacer lo que decía Cristina’. El peronismo tiene que tomar un proyecto claramente productivista y desarrollista, poner el foco en el desarrollo de nuevas inversiones, tanto de grandes como de pequeñas y medianas empresas, y en la producción nacional, en la economía del conocimiento, en un montón de entramados productivos que tienen un alto potencial en el país. También hay que poner el foco en una reforma laboral que cree un régimen para pymes, para que podamos formalizar los millones de puestos de trabajo en negro que hay. Hay que poner en marcha un plan de desarrollo de mediano y largo plazo para ordenar las discusiones económicas en Argentina. Ese debería ser el eje del peronismo, comprometerse con la estabilidad macroeconómica, proponer un conjunto de reglas fiscales, monetarias y cambiarias para dar certidumbre y recuperar un sendero de estabilidad. No va más esto de decir ‘ganemos las elecciones y después vemos qué hacemos, o después hacemos lo mismo que decía Cristina’. Esa etapa, para mí, está agotada. Cuanto más tarde el peronismo en darse cuenta de esto, más chances tendrá Milei de seguir en el gobierno, u otras fuerzas políticas de alternativizar con Milei.

P: ¿Le gustaría tener otra oportunidad en la gestión?

R: Podría ser, no lo descarto, pero tampoco es algo que me desvele. Soy una persona con vocación de servicio, pero también creo que los aportes se dan desde muchos lugares: la gestión, las ideas, la formación, el asesoramiento.