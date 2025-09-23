Mercado cambiario: cotizaciones del dólar al inicio del martes 23 de septiembre 2025

Cotización del dólar hoy, martes 23 de septiembre 2025: el mercado cambiario inicia la jornada con atención en las principales cotizaciones. Tras el movimiento de los últimos días, consultá en esta nota el precio del dólar oficial, el dólar blue, el MEP y el CCL en los principales bancos y casas de cambio.

Las cotizaciones del dólar de este martes 23 de septiembre 2025 inician en:

Dólar Blue: $1.475 para la venta.

$1.475 para la venta. Dólar Oficial: $1.440 en Banco Nación .

$1.440 en . Dólar MEP: $1.429,03

$1.429,03 Dólar CCL: $1.439,01

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones martes 23 de septiembre 2025

En Banco Nación, el dólar oficial abre su actividad cotizando en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este martes 23 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1430 Banco Nación 1390 1440 Banco ICBC 1385 1445 Banco BBVA 1395 1450 Banco Supervielle 1393 1443 Banco Ciudad de Bs As 1385 1445 Banco Patagonia 1405 1455 Banco Santander 1390 1430 Banco Galicia Más 1385 1435 Banco Credicoop 1395 1445 Banco Macro 1382 1440 Banco Piano 1400 1480 Banco BPN 1370 1440

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad en $1.370 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones martes 23 de septiembre 2025

En la apertura de la jornada este martes 23 de septiembre 2025, el dólar blue cotiza en estos precios:

Para la compra: $1.455

Para la venta: $1.475

Por su parte, los dólares financieros operan este martes 23 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.429,03

Dólar CCL:

Apertura: $1.439,01

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1859 en septiembre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.