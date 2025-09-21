Qué países usan el dólar: la experiencia de los que usan la moneda de Estados Unidos y cómo les fue

Tras el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba, Javier Milei se refirió a la dolarización, una de las promesas durante las elecciones 2023. Si bien le puso paños fríos al asunto, habló de que si consigue financiamiento y la población lo aprueba en una consulta popular «se hace«. Cómo fue la experiencia de los que aplicaron el uso del dólar. La experiencia de los casos de Panamá, Ecuador y El Salvador en América Latina.

Qué dijo Javier Milei sobre la dolarización

«Es bastante más complejo el tema de la dolarización. Hay que adecuar el sistema financiero para que eso ocurra. Depende de la duración del sistema financiero», explicó Milei en diálogo este sábado en Radio Mitre.

Además, sostuvo que si en una consulta popular «los argentinos deciden dolarizar y contamos con el financiamiento para hacerlo, se hace”, resaltó.

El mapa global del dólar

El uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal se extiende por varios continentes, en respuesta a diversas circunstancias.

Dolarización oficial: América Latina: Panamá (1904), Ecuador (2000) y El Salvador (2001) son los casos más emblemáticos.África: Zimbabue adoptó el dólar en 2009 tras una hiperinflación catastrófica.Asia y Oceanía: Las Islas Marshall, Micronesia, Palaos y Timor Oriental usan el dólar por acuerdos con EE.UU. o para garantizar estabilidad.

Panamá (1904), Ecuador (2000) y El Salvador (2001) son los casos más emblemáticos.África: Zimbabue adoptó el dólar en 2009 tras una hiperinflación catastrófica.Asia y Oceanía: Las Islas Marshall, Micronesia, Palaos y Timor Oriental usan el dólar por acuerdos con EE.UU. o para garantizar estabilidad. Territorios y dependencias: Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes Británicas y el Caribe Neerlandés utilizan el dólar por su estatus político y administrativo.

Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes Británicas y el Caribe Neerlandés utilizan el dólar por su estatus político y administrativo. Dolarización de facto: En países como Camboya, Líbano y, de manera extrema, Argentina y Venezuela, el dólar se impuso como la moneda preferida para el ahorro y transacciones de alto valor, ante la desconfianza en la moneda local.

Tres casos de dolarización, tres destinos

Panamá: éxito centenario Contexto: Dolarizó en 1904 como pilar de su fundación como república. Desempeño: Estabilidad de precios y uno de los crecimientos del PBI más altos de la región. Crítica: El éxito también responde a factores geoestratégicos (Canal de Panamá); persiste desigualdad de ingresos.

Ecuador: terapia de shock Contexto: Dolarizó en 2000 en medio de una crisis hiperinflacionaria y bancaria. Desempeño: Puso fin a la inflación y obtuvo amplio apoyo popular. Costo: Perdió la herramienta de política cambiaria para amortiguar shocks externos, generando volatilidad en el crecimiento del PBI.

El Salvador: una apuesta con resultados ambiguos Contexto: Dolarizó en 2001 como decisión estratégica para estabilizar la economía. Desempeño: Inflación baja y estable, pero crecimiento mediocre y limitada llegada de inversión extranjera. Impacto social: Aumento percibido del costo de vida y persistencia de desigualdad.



Veredicto: beneficios, costos y lecciones del uso del dólar

Victoria sobre la inflación: El beneficio más claro de la dolarización es su capacidad para erradicar la inflación alta y crónica.

El beneficio más claro de la dolarización es su capacidad para erradicar la inflación alta y crónica. Pérdida de soberanía monetaria : Se pierde la capacidad de ajustar las tasas de interés y devaluar la moneda para amortiguar shocks externos.

: Se pierde la capacidad de ajustar las tasas de interés y devaluar la moneda para amortiguar shocks externos. Dilema del prestamista de última instancia: El banco central no puede crear dólares, lo que hace al sistema bancario más frágil ante crisis de liquidez.

El banco central no puede crear dólares, lo que hace al sistema bancario más frágil ante crisis de liquidez. Inversión y disciplina fiscal: La evidencia sobre si la dolarización atrae más inversión es mixta. Lo que sí es claro es que no es un sustituto de la disciplina fiscal, sino que la hace aún más imperativa.

Noticias Argentinas