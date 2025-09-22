ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Economía

Cambió el plazo fijo: cuánto gano si deposito $8.000.000 a 30 días en la cuarta semana de septiembre 2025

Los plazos fijos acaparan atención otra vez. Estos son los rendimientos que ofrecen el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y las mayores entidades del país.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Plazo fijo: tasas, banco por banco.

Plazo fijo: tasas, banco por banco.

Con el dólar alejándose del techo de la banda de flotación, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 43% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco ICBC, con un rendimiento del 42,3% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco Voii que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 48%.

BancoTNATEMMonto a 30 días
Banco Voii48,00%4,000%$8.320.000
Banco Meridian46,50%3,875%$8.310.000
Banco de la Provincia de Córdoba46,00%3,833%$8.306.640
Banco del Chubut45,00%3,750%$8.300.000
Banco Provincia de Tierra del Fuego45,00%3,750%$8.300.000
Banco Bica45,00%3,750%$8.300.000
Banco del Sol45,00%3,750%$8.300.000
Banco CMF44,00%3,667%$8.293.360
Banco Mariva44,00%3,667%$8.293.360
Banco Nación43,00%3,583%$8.286.640
Banco ICBC42,30%3,525%$8.282.000
Banco Dino42,00%3,500%$8.280.000
Banco Macro41,50%3,458%$8.276.640
Banco Comafi41,00%3,417%$8.273.360
Banco Hipotecario40,50%3,375%$8.270.000
Banco Galicia40,00%3,333%$8.266.640
Banco Credicoop39,00%3,250%$8.260.000
Banco Julio39,00%3,250%$8.260.000
Banco Santander38,00%3,167%$8.253.360
Banco BBVA38,00%3,167%$8.253.360
Banco Provincia de Neuquén (BPN)37,00%3,080%$8.246.400
Banco Provincia de Buenos Aires37,00%3,080%$8.246.400
Banco Patagonia35,00%2,917%$8.233.360
Banco Supervielle35,00%2,917%$8.233.360
Banco Ciudad de Buenos Aires35,00%2,917%$8.233.360

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $8.000.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $8.000.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $8.000.000×1,03583 = $8.286.640. Es decir, el rendimiento será de $286.640.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,439%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 48% n.a que paga el Banco Voii (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.


Temas

Dólar

Plazo fijo

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios