Subieron un 3% los bonos argentinos, bajó el dólar y el riesgo país se acercó a los 1000 puntos

Este martes se registró otra vez una baja del riesgo país que disminuyó a casi los 1.000 puntos. El indicador EMBI+, calculado por JP Morgan, disminuyó 88 unidades. Fue luego de nuevas subas de los bonos soberanos en la plaza internacional. Ayer ocurrió algo similar luego que se comunicara la quita de retenciones a las exportaciones de granos. Desde el Gobierno de Javier Milei destacaron la importancia que significó el apoyo que manifestaron a Argentina desde Estados Unidos.

Subieron los bonos argentinos en Wall Street

Los títulos soberanos bajo ley extranjera, denominados “Globales”, este martes otra evidenciaron alzas en sus cotizaciones. Según indicó Infobae, el Global 29 tuvo un repunte de 1,86%, el Global 30 de 2,14%, el Global 35 de 2,05%, el Global 38 de 2,19%, el Global 41 de 2,01%, y el Global 46 de 2,29%.

El medio de Buenos Aires señaló que según los analistas del mercado, hubo una relación directa entre la incertidumbre política y el desempeño de los activos financieros.

En el inicio de la semana se registró una baja del riesgo país. Este martes la tendencia continuó. El piso mayor este año del índice elaborado por JP Morgan ocurrió el 9 de enero y fue de 560 puntos.

En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,2%, en los 1.770.000 puntos, Por otro lado, la cotización mayorista del dólar descendió por segunda jornada consecutiva sin intervención oficial.

Otra vez disminuyó el dólar

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este martes a $ 1.325 para la compra y $ 1.375 para la venta. En tanto, el dólar mayorista está en $ 1.330 y $ 1.365 para ambas puntas.

En tanto, el MEP bajó a $ 1.367 y el Contado con Liquidación a $ 1.373. Mientras que el dólar “blue” se ofrece a $1.400.

Destacaron que el apoyo de Estados Unidos da tranquilidad a los mercados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que en las últimas semanas “el mercado estaba muy volátil”, pero aseguró que el “respiro” que se vivió ayer se prolongará por más tiempo. Marcó como dos puntos importantes la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y el apoyo anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos.

“Esas dos cosas fueron las que generaron este respiro de ayer, que se va a prolongar en los próximos días, porque el mercado estaba muy volátil», afirmó Franco en diálogo con Radio Rivadavia.

Destacó el “apoyo tan explícito y tan importante de Scott Bessent”, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que ayer afirmó que Washington “va a apoyar a la Argentina ante cualquier situación”. Este martes el presidente se reunirá con Donald Trump y mantendrá otros encuentros entre hoy y mañana.