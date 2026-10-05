A un paso de la meta: YPF lidera la producción y el petróleo argentino se acerca al millón de barriles

La industria hidrocarburífera argentina coronó un mes de fuerte expansión durante agosto de 2026, consolidando una tendencia en la que Vaca Muerta opera como el motor estructural del sector energético nacional.

De acuerdo con los datos difundidos en un informe de la RICSA AlyC, en un contexto internacional marcado por la escalada de precios del crudo, la producción del país trepó hasta los 936.800 barriles diarios (bbl/d), lo que representa un incremento interanual del 14% y deja al país a un paso de la ansiada meta del millón de barriles diarios.

Tabla gentileza de RICSA AlyC.

Dentro de este panorama de crecimiento generalizado, YPF se destacó al liderar el incremento entre las principales operadoras. La compañía sumó casi 20.000 barriles diarios adicionales respecto a julio, alcanzando un total de 368.000 bbl/d y acaparando el 39% del mercado nacional.

Los activos de la petrolera estatal fueron determinantes: el yacimiento La Amarga Chica se consolidó como el de mayor peso individual en el país con 81.000 bbl/d, seguido de cerca por Loma Campana-LLL con 73.000 bbl/d.

El informe de RICSA detalla que el protagonismo de la Cuenca Neuquina y de Vaca Muerta explica gran parte de este salto productivo. La formación no convencional ya representa el 72% del total de la producción petrolera argentina, alcanzando los 670.202 bbl/d (un 27,7% más que en agosto de 2025).

En apenas ocho años, la producción de Vaca Muerta se multiplicó casi por once, registrando además su tercer año consecutivo de aceleración en el ritmo de crecimiento anual.

Por su parte, el segmento del gas natural acompañó la tendencia con un total nacional de 154,8 millones de metros cúbicos diarios, donde el gas no convencional dominó con fuerza al explicar el 91% de la producción en Neuquén.

En este rubro, Total Austral se posicionó al frente del mercado con el 23% de participación total, apuntalada por su complejo Carina – Fénix – Orión, mientras que en el terreno no convencional el yacimiento Fortín de Piedra (de Tecpetrol) brilló con 21 millones de metros cúbicos diarios.

Este desempeño productivo se vio potenciado por un escenario macroeconómico internacional muy favorable. Tras un agosto con un Brent estable en torno a los 90 dólares, los conflictos geopolíticos —especialmente los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz y la caída en la producción de Arabia Saudita— dispararon los valores globales. El Brent superó los 100 dólares a comienzos de septiembre y tocó un pico máximo de 130,80 dólares el día 15 de ese mes, promediando luego los 113 dólares.

Como resultado directo de mayores volúmenes y mejores cotizaciones, las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los 1.494 millones de dólares en agosto, arrojando un superávit sectorial de 977 millones de dólares.

En este apartado, la provincia de Neuquén se erigió como el principal motor exportador al aportar 803 millones de dólares en el mes y acumular 5.938 millones en los primeros ocho meses del año, superando holgadamente la mitad del total nacional del rubro.

Con un total de 4.762 pozos activos en producción y la incorporación de 50 nuevos pozos durante el mes, la Argentina consolida una matriz energética exportadora con ingresos acumulados por crudo que ya trepan a los 6.625 millones de dólares en lo que va del año. A solo 63.200 barriles de la codiciada meta del millón diario, y según ratifica el análisis de RICSA, el sector ratifica su rol estratégico para la economía nacional.