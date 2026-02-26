Mercados: cayeron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país superó los 550 puntos

Los bonos y acciones argentinas cerraron en baja este jueves en los mercados internacionales, en un contexto de mayor cautela global y malhumor inversor por las dudas que genera el avance de la inteligencia artificial. En ese escenario, el riesgo país volvió a superar los 550 puntos, mientras que el dólar registró su tercera suba consecutiva.

Pese a la buena colocación de deuda realizada por el Tesoro y a las continuas compras de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los activos argentinos no lograron sostenerse. Los bonos soberanos retrocedieron entre 0,2% y 0,7% en el exterior, lo que impulsó al alza del riesgo país en nueve unidades, hasta ubicarse en 554 puntos, el nivel más alto desde el 21 de enero.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraron mayoría de números en rojo. El sector bancario encabezó las pérdidas: los papeles de Banco Macro cayeron más de 7% en Nueva York, seguidos por Banco Supervielle, con una baja del 5,5%.

En el plano local, el índice S&P Merval retrocedió 1,6% en pesos y 2,6% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

Según el analista Gustavo Ber, la caída de los activos argentinos está vinculada a un clima de mayor prudencia a nivel internacional. “Tras el repunte de las últimas ruedas, Wall Street se inclina por una mayor cautela al ritmo de los balances de Nvidia y Salesforce, en medio del debate sobre la inteligencia artificial y su impacto en la macroeconomía, las utilidades y las valuaciones”, explicó.

El dólar volvió a subir

La volatilidad también se trasladó al mercado cambiario. El dólar minorista avanzó $10 y cerró a $1425 en las pantallas del Banco Nación, alcanzando su valor más alto desde el 10 de febrero.

La suba se dio luego de varias ruedas en baja, que habían llevado al tipo de cambio a tocar mínimos de cinco meses el lunes 23, cuando cerró en $1390. Las cotizaciones financieras acompañaron el movimiento: el dólar MEP subió 0,8% hasta $1437,58, mientras que el contado con liquidación trepó 0,9% y cerró en $1479,57.

Ber agregó que “la mayor liquidez de los últimos días, incluida la liberación de pesos tras la licitación del Tesoro, provocó una rápida caída de los rendimientos cortos en pesos, lo que el mercado interpreta como un ‘piso’ para el dólar en el corto plazo y un ‘techo’ para las tasas”.