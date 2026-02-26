Cotizaciones del dólar: lo que debes saber este jueves 26 de febrero 2026

En la cuenta regresiva para el cierre de febrero 2026, el dólar oficial inicia este jueves 26 manteniendo una estabilidad de acero en las pizarras del Banco Nación (BNA). La divisa abre sin cambios a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, consolidando el esquema de microajustes que ha permitido al Banco Central acumular reservas durante 36 ruedas consecutivas.

Con la brecha cambiaria operando en niveles mínimos y el mercado mayorista cristalizado en torno a los $1.410, la jornada se perfila como un test de liquidez para las empresas que cierran sus posiciones mensuales, mientras los ahorristas monitorean de cerca la cotización del dólar tarjeta de cara a los consumos de marzo 2026.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 26 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 26 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1360 1415 Banco BBVA 1365 1415 Banco Supervielle 1372 1412 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1375 1425 Banco Hipotecario 1360 1410 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1375 1425 Banco Piano 1365 1420 Banco BPN 1350 1420

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 26 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 26 de febrero 2026:

$1.350 para la compra .

. $1.420 para la venta.

Cierre de febrero 2026 y balances: por qué el dólar oficial es el refugio de las empresas este jueves

A solo 48 horas de finalizar febrero 2026, el mercado cambiario atraviesa su habitual «cuello de botella» estacional. Este jueves 26, las empresas y grandes operadores del mercado mayorista aceleran el cierre de sus posiciones mensuales, lo que genera una demanda técnica de divisas para cumplir con obligaciones externas y balances contables. Sin embargo, lejos de generar tensión, este movimiento encuentra un Banco Central que, gracias a su racha de compras, ha logrado planchar la cotización en una zona de confort para el sector privado.

Bajo el actual esquema de bandas cambiarias, el dólar mayorista opera hoy con una brecha de apenas el 0,15% respecto al MEP, una cifra que en la práctica unifica el mercado para el sector corporativo. Esta estabilidad permite que las compañías liquiden sus excedentes en pesos sin el temor a un salto devaluatorio de último momento, consolidando un febrero donde el oficial no solo fue un ancla inflacionaria, sino también una herramienta de previsibilidad para la planificación de costos de cara al inicio de la cosecha gruesa en marzo.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 26 de febrero 2026

Jueves 26 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Dólar MEP y CCL: el mercado bursátil opera «planchado» y elimina la presión sobre el blue

En el mercado de capitales, la calma es total este jueves 26 de febrero 2026. El dólar MEP (o bolsa) inicia la jornada en torno a los:

$1.425.

Esta cifra lo mantiene en una paridad casi absoluta con el oficial minorista del Banco Nación. Esta «brecha cero» ha desactivado por completo el interés por el mercado informal, ya que hoy resulta más seguro y económico dolarizarse a través de la compra de bonos como el AL30 que recurrir a las cuevas de la City.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la vía predilecta para la remesa de divisas al exterior de las empresas, se ubica cerca alrededor de los:

$1.465.

La estabilidad del CCL es la señal más clara que reciben los inversores sobre la solvencia del programa monetario: sin saltos bruscos en el dólar «cable», las expectativas de inflación para marzo 2026 se mantienen contenidas, permitiendo una transición tranquila hacia el próximo mes.

Dólar tarjeta: ¿conviene pagar en pesos o usar ahorros antes del cierre de marzo 2026?

Para quienes tienen consumos en servicios de streaming o viajes al exterior, el dólar tarjeta se mantiene este jueves 26 de febrero 2026 en los $1.840 (base oficial BNA + 30% de percepción de Ganancias).

A pesar de que la eliminación del Impuesto PAIS a principios de año alivió la carga, sigue siendo la cotización más alta del sistema.