Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $2.500.000 a 30 días en la segunda semana de noviembre 2025

Con los ánimos de los mercados mejorados, tras la victoria del Gobierno en las elecciones, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras han registrado cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo modificado: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 33% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco ICBC, con un rendimiento del 32,25% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco Voii, que paga una tasa nominal anual (TNA) del 36%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco Voii 36,00% 3,000% $2.575.000 Banco Meridian 35,00% 2,917% $2.572.925 Banco del Sol 35,00% 2,917% $2.572.925 Banco de la Provincia de Córdoba 34,50% 2,875% $2.571.875 Banco Provincia de Tierra del Fuego 34,00% 2,833% $2.570.825 Banco Bica 34,00% 2,833% $2.570.825 Banco CMF 34,00% 2,833% $2.570.825 Banco Mariva 34,00% 2,833% $2.570.825 Banco Nación 33,00% 2,750% $2.568.750 Banco del Chubut 33,00% 2,750% $2.568.750 Banco ICBC 32,25% 2,688% $2.567.200 Banco Macro 32,00% 2,667% $2.566.675 Banco Julio 32,00% 2,667% $2.566.675 Banco Hipotecario 30,50% 2,542% $2.563.550 Banco de Comercio 30,00% 2,500% $2.562.500 Banco Comafi 30,00% 2,500% $2.562.500 Banco Credicoop 29,00% 2,417% $2.560.425 Banco Patagonia 29,00% 2,417% $2.560.425 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 28,00% 2,333% $2.558.325 Banco Ciudad de Buenos Aires 28,00% 2,333% $2.558.325 Banco BBVA 27,00% 2,250% $2.556.250 Banco Santander 27,00% 2,250% $2.556.250 Banco Supervielle 26,50% 2,208% $2.555.200 Banco Galicia 25,00% 2,083% $2.552.075 Banco Provincia de Buenos Aires 24,00% 2,000% $2.550.000

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $2.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $2.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $2.500.000×1,02750 = $2.568.750. Es decir, el rendimiento será de $68.750.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 2,576%. Esto está por encima de la inflación proyectada para noviembre 2025.

Si tomamos el 46% n.a que paga el Banco Meridian (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 2%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para noviembre 2025 una inflación del 1,9%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.