Pablo Quirno desafió a los empresarios en IDEA: «El crecimiento empieza con las inversiones que ustedes pongan en marcha»

El inicio de la segunda jornada del 62º Coloquio de IDEA tuvo como punto saliente la palabra del ministro de relaciones exteriores y culto, Pablo Quirno. El canciller habló mediante un video grabado desde París, donde gran parte del gabinete nacional acompaña a presidente Javier Milei en la edición europea del Argentina Week.

En línea con lo expresado en el día de ayer por el mandatario, Quirno destacó la apertura de argentina al mundo y la enorme expectativa que genera la marca Argentina entre los empresarios que participan del Argentina Week en la capital francesa.

«Hace tres años, muchas empresas apenas podían proyectar sus negocios con un horizonte de unas pocas semanas. Con el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario» afirmó Quirno su mensaje. «Esa perspectiva permite pensar una Argentina con un entramado productivo capaz de sostener décadas de crecimiento», agregó.

Virtual. Pablo Quirno habló desde París, donde se realiza el Argentina Week.

En esa línea ponderó el trabajo que la cancillería realiza para abrir mercados en el mundo, al ritmo de la apertura comercial que plantea el modelo económico. «El mundo necesita a la Argentina. Desde la Cancillería abrimos mercados para responder esa demanda. Partimos de acuerdos que cubrían el 10% del PBI mundial. Los instrumentos ya concluidos nos acercan al 30%«, aseguró.

El ministro valoró el crecimiento sostenido de las exportaciones en los últimos dos años, en comparación con la década previa: «Entre 2011 y 2024, el volumen exportado creció apenas un 9%. En los primeros ocho meses de este año, el valor de los embarques alcanzó un récord de 67.248 millones de dólares, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2025. Las pymes tuvieron su mejor registro en 13 años».

A continuación, anticipó el horizonte de acuerdos que la Argentina procura alcanzar en lo inmediato. «La meta de la Cancillería es llevar la cobertura de acuerdos al 50% del PBI mundial en el mediano plazo y al 80% en los próximos cuatro años. Vamos a avanzar a la velocidad que requiere nuestra urgencia», vaticinó el canciller.

«Para transformar definitivamente nuestra historia es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías». El desafío del canciller Pablo Quirno a los empresarios reunidos en IDEA

En la misma línea, Quirno aseguró que el RIGI es una herramienta estratégica de geopolítica. «(El RIGI) Revaloriza nuestros activos estratégicos y moviliza las inversiones que nos colocan en la primera línea del abastecimiento de insumos críticos. Ya reúne 25 proyectos aprobados por más de 55.000 millones de dólares. El Presidente acaba de situar el universo de iniciativas por encima de los 200.000 millones«, afirmó.

Sobre el cierre de su mensaje, Quirno respondió desafió a los empresarios reunidos en Mar del Plata en el marco del lema que IDEA eligió en 2026. El 62º Coloquio de IDEA se titula «Invirtiendo la historia: 20 años, de promesa a potencia». «Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha» desafió el canciller y agregó: «Para transformar definitivamente nuestra historia es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías».

Vaca Muerta y la polémica por el derrame

Una entrevista al economista Alfonso Prat Gay, generó enorme polémica en relación a Vaca Muerta. El ex ministro de economía macrista afirmó que visitó Neuquén durante la Copa Davis, y que «no se advierte el derrame de Vaca Muerta sobre el entramado económico de la provincia».

Mas de 1.000 empresarios. Son los que participan del 62º Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Tanto el gobernador Rolando Figueroa como el ministro de economía Luis Caputo, recogieron el guante durante la semana para responderle a Prat Gay y ponderar el nivel de actividad económica que produce Vaca Muerta, tanto en la provincia como en los datos agregados a nivel país.

«A quienes todavía se preguntan si Vaca Muerta derrama, les propongo escuchar a las empresas que ya aportan la ingeniería, los servicios y el equipamiento que impulsan su expansión». Pablo Quirno se refirió al derrame de Vaca Muerta

Esta vez fue Pablo Quirno durante su participación en IDEA el que eligió responderle a Prat Gay. «A quienes todavía se preguntan si Vaca Muerta derrama, les propongo escuchar a las empresas que ya aportan la ingeniería, los servicios y el equipamiento que impulsan su expansión«, afirmó. «Entre enero y agosto las ventas energéticas sumaron 10.667 millones de dólares, casi un 49% más interanual», agregó.

En esa línea anticipó obras de infraestructura para dar impulso al corredor Andes-Atlántico. «La semana pasada en Nueva York lanzamos el Corredor Andes Atlántico para cambiar la geografía de la conectividad argentina. La iniciativa busca enlazar las provincias mineras y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante nuevas obras y la modernización de ferrocarriles, ductos y redes energéticas y digitales«, aseguró Quirno.

Qué es IDEA

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) es el foro empresario más importante del país, y nuclea aproximadamente a 600 empresas de todos los sectores y tamaños de la economía nacional, desde multinacionales hasta PyMEs.

Se estima que el conjunto de las empresas nucleadas en IDEA representan el 50% del Producto Bruto Interno (PBI) y del empleo privado argentino.

El trabajo de IDEA no se reduce al Coloquio, que se realiza de forma anual, sino que consiste en una mesa de trabajo permanente que se extiende de forma federal y abarca temas legales, fiscales, productivos, logísticos y sociales.