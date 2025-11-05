SUSCRIBITE
Pago a estatales de Río Negro: cómo continúa el cronograma de noviembre

El cronograma inició el martes y se extenderá hasta el jueves 6 de noviembre. Los detalles.

Redacción

El Gobierno de Río Negro anunció el cronograma de pago a estatales de la provincia. Los depósitos de haberes iniciaron el martes 4 y se extenderán durante la semana. Te contamos acá el detalle.

Cronograma de pago para estatales continúa de la siguiente manera:

Miércoles 5 

  • Docentes
  • Porteros

Jueves 6 

  • Ley 1.844
  • Vialidad Rionegrina
  • Pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poder Legislativo
  • Poder Judicial
  • Órganos de Control

Bono para estatales de Río Negro: de cuánto es y cómo se pagará

El gobierno de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, abonará sumas fijas por única vez a unos 53.000 agentes del Poder Ejecutivo, a pesar del rechazo generalizado de los gremios estatales a la propuesta para el bimestre octubre-noviembre.

Las transferencias, que se consideran bonos y no se incorporarán al salario, varían según la antigüedad de los empleados. En cada mes, los montos establecidos son de 50.000, 75.000 y 100.000 pesos.


