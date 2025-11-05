Pago a estatales de Río Negro: cómo continúa el cronograma de noviembre
El cronograma inició el martes y se extenderá hasta el jueves 6 de noviembre. Los detalles.
El Gobierno de Río Negro anunció el cronograma de pago a estatales de la provincia. Los depósitos de haberes iniciaron el martes 4 y se extenderán durante la semana. Te contamos acá el detalle.
Cronograma de pago para estatales continúa de la siguiente manera:
Miércoles 5
- Docentes
- Porteros
Jueves 6
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control
Bono para estatales de Río Negro: de cuánto es y cómo se pagará
El gobierno de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, abonará sumas fijas por única vez a unos 53.000 agentes del Poder Ejecutivo, a pesar del rechazo generalizado de los gremios estatales a la propuesta para el bimestre octubre-noviembre.
Las transferencias, que se consideran bonos y no se incorporarán al salario, varían según la antigüedad de los empleados. En cada mes, los montos establecidos son de 50.000, 75.000 y 100.000 pesos.
