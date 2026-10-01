Metrogas acordó con Nación extender su licencia por 20 años

Metrogas acordó con el Ministerio de Economía de la Nación una prórroga por 20 años de su licencia para distribuir gas natural por redes, que llevará el plazo de la concesión hasta diciembre de 2047. El convenio quedó sujeto a una serie de instancias de aprobación antes de entrar formalmente en vigencia.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la licencia actual vence el 28 de diciembre de 2027 y la extensión comenzará a regir a partir de esa fecha. El acuerdo fue firmado ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional y requiere previamente la ratificación de la Asamblea de Accionistas de la firma.

En este marco, el directorio de la empresa convocó para el 29 de octubre una Asamblea General Extraordinaria, que tendrá como principal punto del orden del día la ratificación del acuerdo de prórroga de la licencia.

Cómo es el proceso de renovación

La extensión de la licencia se encuadra en el artículo 6 de la Ley 24.076, modificado por la Ley Bases, que contempla una única prórroga de 20 años para las licencias de transporte y distribución de gas, una vez cumplido el plazo inicial de 35 años y sujeto al cumplimiento de las obligaciones de las licenciatarias.

El procedimiento también establece que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) debe evaluar el desempeño de las empresas y elevar una recomendación al Poder Ejecutivo. En el caso de Metrogas, el organismo había analizado el pedido de prórroga junto con las solicitudes de otras distribuidoras y posteriormente recomendó avanzar con la extensión.

El trámite incluyó además una audiencia pública, la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La audiencia pública sobre las solicitudes de prórroga de las licenciatarias se realizó en mayo de 2025.

El convenio estableció la imposición de un plan de inversiones por 186,8 millones de dólares, destinado a obras de infraestructura de gas durante los próximos diez años. Los fondos deberán orientarse a mejoras y ampliaciones del sistema de distribución.

También establece un régimen de penalidades para eventuales incumplimientos, con el objetivo de formalizar compromisos de inversión que habían quedado sin plazos concretos ni mecanismos sancionatorios durante el período de congelamiento tarifario aplicado entre 2019 y 2020. Nación afirmó que esos recursos no se trasladarán a las tarifas de los usuarios.

El acuerdo convierte a la empresa en la segunda firma del sector que avanza hacia una extensión de este tipo, después de Transportadora de Gas del Sur (TGS), cuya licencia fue prorrogada el año pasado hasta 2047.

El cambio de control de Metrogas

Esta medida tiene lugar después de un cambio relevante en la composición accionaria de Metrogas. En agosto, YPF anunció la venta de su participación mayoritaria en Metrogas tras aceptar formalmente una oferta de 780 millones de dólares presentada por Edenor.

Sin embargo, la operación todavía no se había concretado porque quedaba pendiente que Nación firmara la prórroga de la licencia de Metrogas, por lo que este medida abre las puertas a que se acelere el proceso.

Con esta operación, la petrolera de bandera le cedió el control de la principal distribuidora de gas del país al grupo liderado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano. La decisión se centró en concentrar la totalidad de sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de la formación de Vaca Muerta.

Tras un proceso de venta iniciado en abril bajo la asesoría financiera del Citigroup, el directorio de YPF resolvió aprobar la propuesta de la compañía eléctrica. La transacción implicó el traspaso del 70% del capital social y los derechos de voto que la petrolera poseía en Metrogas, junto con el 5% de su participación en Metroenergía.