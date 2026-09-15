«Negociaciones al límite»: el Gobierno ultima detalles sobre el Presupuesto 2027 pero admite falta de votos para las PASO

En una jornada crucial para la gestión libertaria, la mesa política de la Casa Rosada ultima la estrategia legislativa antes de concretar este martes el envío formal del proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. La iniciativa ingresará bajo un estricto hermetismo del Palacio de Hacienda y sin exposición pública del presidente Javier Milei ni del ministro de Economía, Luis Caputo.

En simultáneo, la cúpula oficialista encabeza reuniones de urgencia en Casa Rosada para destrabar el frente electoral en el Senado, donde reconocen abiertas dificultades para reunir las voluntades necesarias que permitan suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La cumbre de la mesa política y el mensaje de Karina Milei a los gobernadores

Desde el mediodía, el círculo íntimo del Poder Ejecutivo analiza el mapa de apoyos parlamentarios. La cumbre está liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y la senadora Patricia Bullrich.

En la trastienda de las negociaciones, según publicó Infobae, la estrategia electoral quedó supeditada al comportamiento de los bloques provinciales:

Sin agresiones a las provincias: Karina Milei bajó una orden directa a la tropa propia para frenar los ataques públicos hacia los mandatarios provinciales dialoguistas, cuyos votos resultan indispensables para aprobar la ley de gastos.

Karina Milei bajó una orden directa a la tropa propia para frenar los ataques públicos hacia los mandatarios provinciales dialoguistas, cuyos votos resultan indispensables para aprobar la ley de gastos. El pacto legislativo: desde la conducción partidaria de La Libertad Avanza ( LLA ) advirtieron que los eventuales acuerdos electorales para 2027 estarán condicionados al acompañamiento de las leyes nacionales en el Congreso.

desde la conducción partidaria de La Libertad Avanza ( ) advirtieron que los eventuales acuerdos electorales para 2027 estarán condicionados al acompañamiento de las leyes nacionales en el Congreso. Resistencia en el Senado: en Casa Rosada admiten la falta de número para avanzar con la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza Agustín Pedro Coto: «No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso», confesó un integrante de la mesa chica.

Mantenimiento del superávit y demoras en el proyecto por Malvinas

En el plano financiero, la Casa Rosada busca ratificar el rumbo monetario mediante la presentación del plan de gastos anual. La previsión oficial apunta a sostener la disciplina fiscal sin apelar al endeudamiento.

«Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero. Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit», deslizó Luis Caputo en la previa.

Por otro lado, la presentación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sufrió una nueva postergación técnica. La iniciativa, que prevé aplicar duras sanciones comerciales y penales contra empresas transnacionales que exploten hidrocarburos o pesquen sin autorización argentina en las Islas Malvinas, permanece bajo revisión en la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy, bajo la supervisión directa de Santiago Caputo.