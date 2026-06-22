Los esquiadores con pase residente en el cerro Catedral podrán subir a la montaña temprano

Un acuerdo entre el intendente Walter Cortés, junto al ente de control Eamcec, y la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia, permitirá que los locales que tengan el pase residente para esquiar en el cerro Catedral este invierno puedan ascender por los medios de elevación a partir de las 9, en la apertura de la montaña.

La medida regirá a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, según informó la Municipalidad de Bariloche que destacó el «horario de ascenso especial para residentes» que se gestionó.

Hasta el momento no hay precisiones respecto de la apertura de pistas para esquiadores y snowboardistas a la espera de mejores condiciones de nieve, pero se estima que se irán habilitando próximamente.

El pase de temporada se adquiere con más de seis meses de anticipación, en el mes de diciembre anterior y a un precio promocional, según el contrato de concesión, pero el horario de utilización de los medios de elevación siempre fue motivo de reproche de los usuarios debido a que debían esperar hasta pasada la media mañana.

Ahora se anticipó una gestión que facilita el acceso de quienes cuenten con ese pase a primera hora. La única excepción será el ascenso por la telecabina Amancay, ubicada en la ladera Sur, cuyo ascenso para residentes estará habilitado desde las 11.

Los residentes además, por contrato, tienen la restricción de ascender a la montaña en el período de vacaciones de invierno de Buenos Aires, que este año se extiende desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto inclusive, según recordó el municipio.