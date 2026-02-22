Proyecto minero La Esperanza: así fue el último control participativo de agua tras las perforaciones en Río Negro

La campaña de perforación inició el 10 de octubre de 2025. Foto: Gobierno de Río Negro.

La etapa posterior a la campaña de perforación del proyecto minero La Esperanza incorporó esta semana una instancia clave de control ambiental: se llevó adelante el tercer y último muestreo participativo de aguas, con presencia de organismos provinciales y actores institucionales vinculados al seguimiento de la actividad minera.

La actividad se desarrolló en el área de influencia del proyecto, ubicada en cercanías del paraje La Esperanza, a unos 70 kilómetros de Los Menucos, Río Negro, como parte del esquema de monitoreo en territorio que impulsa la provincia para garantizar trazabilidad y acceso a la información ambiental.

Del operativo participaron técnicos de la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas, la Defensoría del Pueblo de Río Negro y representantes de la Legislatura de Río Negro.

También formaron parte del muestreo profesionales de consultoras ambientales independientes y personal de Southern Copper Argentina, empresa a cargo del proyecto, que se encuentra actualmente en fase de exploración inicial de oro y plata.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Desde el punto de vista normativo, el procedimiento se realizó en cumplimiento del Código de Procedimientos Mineros, que establece pautas de responsabilidad social y buenas prácticas ambientales, y bajo lo dispuesto por la Resolución AM N° 252/22, que regula este tipo de controles participativos.

El muestreo se concretó una vez finalizada la campaña de perforación iniciada el 10 de octubre de 2025, que se extendió durante aproximadamente cuatro meses. En paralelo, la empresa aguarda los resultados de laboratorio de los testigos de roca extraídos durante esa etapa.

Según lo establece la normativa vigente, los informes técnicos deberán ser presentados ante la autoridad minera dentro de un plazo de 15 días desde la recepción de los resultados, para su evaluación y posterior registro administrativo.

Desde el gobierno provincial remarcaron que este tipo de instancias buscan fortalecer los mecanismos de control público sobre los proyectos extractivos, con presencia institucional directa en el territorio y procesos abiertos que permitan verificar el cumplimiento ambiental en cada etapa.