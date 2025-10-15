Luis Caputo sobre los anuncios económicos tras la cumbre entre Javier Milei y Donald Trump: «Se harán pronto»

Luis Caputo declaró tras el encuentro que protagonizaron este martes Javier Milei y Donald Trump, en la que el presidente estadounidense vinculó el apoyo financiero al resultado de las elecciones del 26 de octubre. El ministro de Economía indicó que pronto se realizarán anuncios económicos del respaldo estadounidense y aseguró que la mala respuesta del mercado se debió a una «interpretación errónea».

El funcionario argentino, que se encuentra en Washington D.C hace más de una semana, bridó una entrevista al canal A24 tras la cumbre y aseveró que «la reunión fue espectacular». Además, resaltó el gesto de Trump de retornar de Medio Oriente tras el acuerdo entre Israel y Hamas.

Si bien se esperaba que en esta jornada se formalice un posible acuerdo comercial, Caputo señaló que aguarda que «haya anuncios pronto» y comentó que prefiere «no decir nada hasta que esté concretado».

«Tan pronto lo formalicemos en los papeles, el Canciller o la Secretaría de Comercio lo estarán anunciando», agregó.

Asimismo, se refirió a la caída de los bonos y acciones locales en dólares tras la declaración de Trump sobre dar marcha atrás en el respaldo en caso de que La Libertad Avanza no gane las elecciones: «Fue confusa y diferente a lo que ocurrió en la reunión. Hubo una interpretación errónea en función de que se creyó que el apoyo del presidente de EEUU iba solamente hasta el 26 de octubre».

Caputo manifestó que el trabajo con Estados Unidos «no es por ocho días» y afirmó que no estará supeditado a si el oficialismo gana o pierde las elecciones «por un punto o dos».

«Lo que quiso dejar claro Trump es la alineación con Argentina y el soporte que EEUU le da a lo que es el camino económico que estamos siguiendo. Lo que dijo es que mientras Argentina se mantenga dentro de este camino nos van a seguir apoyando», resaltó.

Por último, enfatizó en la idea de que el mercado «interpretó de otra manera» el apoyo de Trump y anticipó que en el transcurso de este miércoles «se corregirá» porque «fue aclarado por el presidente Trump y por el secretario del Tesoro».

Qué dijo Trump sobre las elecciones: las aclaraciones del Gobierno y el tweet del presidente de EE.UU.

Durante la reunión en la Casa Blanca, Trump elogió la administración de Javier Milei y sostuvo que le gustaría darle una oportunidad después de los avances que tuvo su programa: «El trabajo que ha hecho a lo largo de los últimos cuatro años es increíble y sería una pena perder ese progreso».

En este sentido, dijo que respalda al presidente argentino «porque su filosofía es correcta» y cree que tiene posibilidades de ganar las elecciones: «Si gana nos quedamos con él, y si no lo hace nos vamos».

«Nuestro apoyo está sujeto a quien gane las elecciones porque si un socialista -o en el caso de la ciudad de Nueva York, un comunista- gana, te sentís muy diferente a la hora de realizar una inversión», agregó.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acotó que estiman que al Gobierno les va a ir bien en las elecciones de medio término.

«El presidente Milei le ha dado a Argentina la oportunidad de poner fin a un declive de décadas bajo el peronismo, y esperamos que Argentina aproveche la oportunidad bajo su liderazgo», agregó después en sus redes sociales.

Sin embargo, tras estas declaraciones, el mercado pegó un fuerte volantazo: el S&P Merval cerró con una baja del 2,1%, en Wall Street los ADRs de empresas argentinas retrocedieron hasta 8,1%, y los bonos sufrieron bajas de hasta más del 7%.

Desde Milei hasta distintos funcionarios salieron a aclarar que Trump no se refería a los comicios del 26 de octubre, sino que en realidad hablaba del 2027.

“No es que si en estas elecciones de medio término el resultado no es de triunfo, el Gobierno norteamericano nos va a dejar de apoyar. Lo que dijo [Trump] es que si el gobierno este, con esta forma de pensar, deja de ser gobierno, entonces ahí va a tener que ver si va a seguir apoyando, o no”, declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“El apoyo de Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Donald Trump, por el hecho de que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera el camino del socialismo o retrocediera en 2027, nada de esto ocurriría y volveríamos atrás”, publicó en sus redes el vocero presidencial Manuel Adorni, dando a entender que se refería a las elecciones presidenciales.

Finalmente, Donald Trump volvió a declarar a través de su cuenta en Truth Social sobre el encuentro con Milei y aclaró a que se refería a las votaciones de este 26 de octubre.

«Gran encuentro tuvimos hoy con Javier Milei! El está haciendo las cosas bien por su país. Espero que la gente de Argentina entienda que buen trabajo está haciendo y lo apoye en las elecciones de medio término que se aproximan, así podemos continuar ayudándolo a que Argentina consiga explotar su increíble potencial. Javier Milei tiene mi completo apoyo -no les va a fallar-. HACER ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ!», detalló.