Donald Trump rompió la tregua con Irán y el precio del petróleo roza los 80 dólares

Los mercados energéticos internacionales sufren un fuerte sacudón este miércoles 8 de julio. Los precios mundiales del petróleo se dispararon casi un 7% de forma instantánea, alcanzando sus valores máximos en dos semanas, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el acuerdo de cese el fuego con Irán. La ruptura de la tregua reavivó los peores temores de un desabastecimiento global de crudo.

En la apertura de las operaciones, la cotización del petróleo Brent —el crudo del Mar del Norte que funciona como la referencia directa para el mercado de combustibles y las regalías en Argentina y Vaca Muerta— trepó un 7% para posicionarse en los 79 dólares por barril (con picos técnicos que rozaron los 80 dólares en los cables de agencias). En sintonía, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 5,3%, cotizando a 74,70 dólares.

Ataques militares en el Estrecho de Ormuz y el portazo de Donald Trump

El detonante de la crisis militar y financiera ocurrió en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía. Allí, Donald Trump fue tajante al declarar ante la prensa internacional que el memorándum de entendimiento firmado el mes pasado con Teherán «se terminó”. «Es solo una pérdida de tiempo tratar con ellos», disparó el mandatario estadounidense, cancelando el proceso de negociación de 60 días que había devuelto una frágil paz a la región.

La declaración política fue acompañada por una escalada bélica directa en el Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo crucial por donde transita cerca de una quinta parte del suministro energético mundial:

Ofensiva de Estados Unidos: El Mando Central de EE.UU. ( CENTCOM ) confirmó el lanzamiento de «fuertes» ataques aéreos nocturnos sobre territorio iraní, destruyendo sistemas de defensa aérea, radares costeros y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria. La Casa Blanca justificó la acción como una represalia directa tras la agresión iraní contra tres buques mercantes y un petrolero de gas natural licuado de Qatar.





El Mando Central de EE.UU. ( ) confirmó el lanzamiento de «fuertes» ataques aéreos nocturnos sobre territorio iraní, destruyendo sistemas de defensa aérea, radares costeros y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria. La Casa Blanca justificó la acción como una represalia directa tras la agresión iraní contra tres buques mercantes y un petrolero de gas natural licuado de Qatar. Contraataque de Irán: La Guardia Revolucionaria de Teherán respondió de inmediato lanzando una ofensiva con misiles contra las instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait durante la madrugada del miércoles.





La Guardia Revolucionaria de Teherán respondió de inmediato lanzando una ofensiva con misiles contra las durante la madrugada del miércoles. Bloqueo de cargamentos: Los reportes satelitales y de navegación de las agencias internacionales de energía confirmaron que al menos cuatro grandes petroleros y buques gaseros se vieron obligados a dar media vuelta o abortar su paso por el Estrecho debido al recrudecimiento de las hostilidades.



Efecto contagio: duro impacto en Wall Street y caída de las bolsas

La reanudación de la guerra económica y militar en Medio Oriente provocó una ola de pánico en las bolsas globales, que se acoplaron a la fuerte suba de las materias primas con un retiro masivo de capitales. Los inversores desarmaron sus posiciones ante la perspectiva de un nuevo ciclo inflacionario global impulsado por los costos del combustible.

En Europa, los principales indicadores de referencia acusaron el impacto con pérdidas severas: el DAX alemán cayó un 2,18%, el CAC francés perdió un 2%, el FTSE de Londres cedió un 1,3% y el ponderador continental EuroStoxx 50 cayó un 1,85%. En Asia, la tendencia fue idéntica, registrándose un hundimiento del 5,4% en el Kospi de Seúl y una baja del 2,1% en el Nikkei de Tokio.

La misma tónica negativa se trasladó a los tableros de Nueva York. En las operaciones previas al inicio de la rueda formal, los futuros de las acciones tecnológicas en el Nasdaq Composite caían un 1,33%, golpeados además por una toma de ganancias generalizada en las firmas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. Por su parte, el índice industrial Dow Jones retrocedía un 1,07% y el amplio S&P 500 operaba un 0,87% a la baja.

Analistas internacionales de firmas como SEB e ING Research advirtieron en sus cables matutinos que, bajo las condiciones actuales de conflicto abierto, los fundamentos del mercado internacional convalidan un barril de Brent consolidado firmemente por encima de los 80 dólares para el corto plazo. El escenario enciende alertas de monitoreo inmediato para las productoras locales en la cuenca neuquina, dadas las implicancias en el surtidor doméstico y el esquema de exportaciones convencionales y no convencionales.

Con información de Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) y AP.