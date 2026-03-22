Radiografía de las exportaciones y las importaciones en lo que va de 2026: los datos alentadores para Argentina

Argentina registró un superávit comercial de USD 788 M en el segundo mes de 2026, menor a lo esperado por el mercado (USD 984 M).

Esta cifra no solo implica que el país acumula 27 meses consecutivos de balance comercial positivo, sino que una mejora importante frente a igual mes del año pasado (USD +275 M), según la consultora Abeceb.

Saldo comercial en los primeros meses de 2026

En el acumulado del primer bimestre, el saldo comercial totalizó USD 2.977 M, mejor que los USD 438 M de igual tramo de 2025.

El mayor saldo comercial de febrero obedeció a que los valores de exportación cayeron (-2,9% ia) pero lo hicieron menos que el valor de las importaciones (-11,8%).

Así se hilvanan dos meses consecutivo de caída en las compras del exterior cercanas al 12% anual (en rigor en enero dio 12,1% i.a).

La disminución tanto de los valores exportados como importados obedecieron a la caída de las cantidades (-7,1% i/a y -14,9% i/a respectivamente), ya que los precios tanto de las ventas como de las compras externas subieron en torno al 4%.

• Fueron claves para el superávit de febrero el buen desempeño de las exportaciones de trigo (+60% ia), del oro (+80% ia) y aunque con menor peso del litio (+125%) El sector sojero, aunque con saldo favorable, redujo su aporte debido a una caída de 30,4% en las exportaciones).

Mientras que algo similar ocurrió con el sector combustible que tuvo un balance comercial positivo de USD 379 M pero inferior al de igual mes de un año atrás.

¿Qué pasó con las exportaciones en Argentina?

• Los valores exportados totalizaron USD 5.962 M y cayeron un 2,9% interanual en febrero de 2026, su primera baja desde mayo de 2025. Las ventas externas se retrajeron debido a una baja en las cantidades de 7,1% interanual, amortiguada por una suba en los precios de 4,4% en igual período.

• Desagregando por rubros, las exportaciones de Productos Primarios crecieron 8,2% anual, con protagonismo de las cantidades (15,4%) frente al precio (-6,2%).

Esta dinámica obedece a la exportación firme del sector de trigo en un contexto de precios internacionales comprimidos.

El trigo se sostuvo como pilar exportador (creció 60,8%) siendo el producto número uno de las exportaciones de febrero con 10% del total. Le siguió el oro (segundo más exportado) que creció 80% en valor explicado por mejores precios internacionales de los minerales, así como el litio, que creció +125,3%.

Junto con la plata, estos tres productos le sumaron USD 327 M a las exportaciones respecto a 2025, que es casi el 64% del aumento en el superávit (USD 513 M). Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial también crecieron (+8,6%), aunque impulsadas por una suba de precios (27,3%) que compensó una caída en las cantidades (-14,5%).

En tanto, se vieron bajas en valores exportados de Manufacturas de Origen Agropecuario (-10,1%), explicado por el complejo sojero (cayó 30,4% en valor).

Su menor desempeño se dio en un contexto donde febrero tuvo solo 15 días hábiles efectivos, afectados por feriados y por un paro nacional del sector aceitero vinculado al debate parlamentario de la Ley de Modernización Laboral. Ambos factores habrían reducido significativamente el ritmo operativo y, en consecuencia, las exportaciones.

Por su parte, las exportaciones en valor de Combustibles y Energía también disminuyeron (-27,6%); en un contexto de caída de precios internacionales (previo al estallido de la guerra de Irán EE. UU.) y de cantidades.

¿Qué pasó con las importaciones en Argentina?

• Los valores importados totalizaron USD 5.174 M en febrero, lo cual implicó una reducción de 11,8% respecto al mismo mes del año anterior. Esta baja es similar a la del mes previo (-12,1%), y se dio aun en un contexto de precios mayores, siendo la caída en las cantidades (-14,9%) la que traccionó la caída de los valores importados.

• Desagregando al interior de las importaciones, ningún rubro mostró un aumento interanual en los montos ingresados, aunque las caídas fueron heterogéneas: el segmento Combustibles y Lubricantes se redujo en un 36,8% en valores (-17,2% en cantidades) y las Piezas y Accesorios para Bienes de Capital bajaron un 24,9% en valores (-29,4% en cantidades), en tanto que los Bienes de Capital se redujeron un 17,6% anual (-22,9% en cantidades). Bienes Intermedios también cayeron (4,1%) y, a diferencia de enero, en febrero cayeron también los Bienes de Consumo importados en un 3,0% en valores. El languidecimiento de las importaciones se daría en un contexto de actividad económica menos dinámica de lo esperado.

• Por su parte, Vehículos Automotores de Pasajeros también cayó un 5,7% interanual, registrando menores precios, pero mayores cantidades importadas (+1,5%). Esto se dio en un contexto de mayor importación de autos de origen chino con un valor menor a los importados por otros destinos en el pasado.

Perspectivas 2026 en Argentina

• En un contexto de menor dinamismo de las importaciones del que se espera, Abeceb corrigió moderadamente al alza la proyección de superávit comercial para 2026 a USD 11.000 M, nivel similar al 2025 (USD 11.286 M).

• Aunque es temprano para ser conclusivos, es importante tener en cuenta que son varios factores los que podrían derivar en un superávit comercial mayor. Por un lado, una actividad económica menos dinámica podría implicar una ralentización de importaciones (cayeron 11,9% en el primer bimestre de 2026).

Por otro lado, el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, de extenderse en el tiempo, podría ampliar el superávit energético, redundando en un mayor saldo comercial agregado.

Si se extiende la guerra, el debilitamiento de la actividad económica global podría moderar el crecimiento del resto de las exportaciones amortiguando parte del efecto positivo de la suba de las exportaciones energéticas.

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