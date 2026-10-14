La inflación crece en Estados Unidos: la interanual fue en septiembre del 3,7% y se conoce a poco de las elecciones

La inflación en Estados Unidos fue del 3,7% en septiembre en comparación con el año anterior. Un reflejo que la gasolina y muchos otros bienes y servicios se encarecieron, lo que demuestra que el aumento de los precios sigue siendo un desafío económico a pocas semanas de las elecciones que según sondeos no son favorables para el Gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Trabajo señaló que fue superior a la de agosto que fue 3,4%. Mensualmente, los costos aumentaron un 0,6% de agosto a septiembre, el mayor incremento en cinco meses.

El impacto de la guerra con Irán en los precios

Las cifras ponen de manifiesto el impacto persistente de la guerra con Irán en los precios del gas y la tenaz persistencia de la inflación, que ha aumentado desde el inicio del conflicto a finales de febrero. Este incremento no se limita al petróleo y el gas, ya que la creciente inversión en centros de datos e inteligencia artificial también ha elevado los precios de los chips informáticos y los dispositivos electrónicos de consumo que los utilizan.

La elevada inflación ha generado problemas políticos para los republicanos en el Congreso y representa un desafío para la Reserva Federal, a la que el Congreso exige que busque la estabilidad de precios.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 2,6% en septiembre con respecto al año anterior, superando el 2,4% del mes anterior y las expectativas de los economistas. Además, subieron un 0,3% entre agosto y septiembre, un ritmo elevado que, de mantenerse durante un año, superaría con creces el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Es probable que una mayor inflación ejerza más presión sobre la Reserva Federal para que eleve su tasa de interés clave en su próxima reunión, los días 27 y 28 de octubre. Los economistas señalaron que el informe mostró que el aumento de precios se extendió de manera más generalizada en la economía que en los últimos meses.

«El informe fue peor de lo esperado», afirmó Bill Adams, economista jefe para Estados Unidos de Fifth Third Bank, en una nota a sus clientes. «Los aumentos de precios fueron generalizados… La demanda de los consumidores parece mantenerse mejor de lo que sugieren las pesimistas encuestas, lo que ayuda a las empresas a conservar su poder de fijación de precios».

Las cifras del miércoles son los últimos datos importantes sobre inflación que se publicarán antes de las próximas elecciones. La inflación persistente ha afectado la popularidad de Trump entre los votantes estadounidenses. Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC reveló que solo el 17% de los adultos estadounidenses aprueba su gestión del costo de vida. Y solo el 26% aprueba su gestión de la economía en general, un nuevo mínimo histórico.