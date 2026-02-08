Reforma laboral y oligarquía sindical

Por Daniel Darrieux (Director de Impacto Económico)

En la Argentina existen más de 9 millones de personas que trabajan en la informalidad, sumando asalariados no registrados y cuentapropistas independientes. Algo más del 43% de los ocupados están excluidos del mercado laboral formal. Por ende, sin derecho a una obra social, ART y jubilación.



El 67% de los trabajadores jóvenes se desempeña en la informalidad, también según datos oficiales del tercer trimestre de 2025. La precariedad al palo.



Los dirigentes sindicales son los responsables de esta tragedia económica y social, ya que siempre se opusieron a los proyectos de reformas del marco laboral.



Las mismas caras opositoras al proyecto de Alfonsín hoy simulan defender los derechos de los trabajadores. Los mismos opositores a los proyectos de modernización en los gobiernos de De la Rúa y Mauricio Macri. Una verdadera oligarquía conservadora, entendiendo como oligárquico el uso del poder en provecho propio para conservar privilegios.



Desde el 2011 no aumenta el empleo privado formal en nuestro país. Lo que se incrementa es el trabajo informal de empleados y cuentapropistas. ¿Qué defiende la dirigencia sindical? ¿Cuáles son sus propuestas concretas para solucionar el problema del trabajo no registrado? ¿Quién representa a los que no tienen derechos por estar en negro?

El kichnerismo y la izquierda también forman parte de esta máquina de impedir de crear empleo genuino y en blanco. Como sostiene mi colega Carlos Mira: “ los mismos de siempre siguen repitiendo el verso de que defienden al trabajador. Lo explotan políticamente, lo usan como bandera, lo convierten en rehén. Lo mantienen atrapado en un sistema que desalienta la contratación, castiga al que emprende y premia al que litiga. Lo empobrecen mientras dicen protegerlo”.

El costo laboral no salarial

Según un informe del IERAL Fundación Mediterránea, en la Argentina la “cuña salarial” (porcentaje del costo laboral sobre sueldo) es de las más altas en el mundo, 44% (el promedio de la OCDE es de 34%). Bajar los impuestos al trabajo es clave.



Para generar incentivos para contratar hay que ponerle un tope a los costos de indemnización por despidos. Con criterios de actualización razonables y/o creando un fondo de asistencia laboral o seguro laboral. Previsibilidad para ambas partes.

Litigiosidad

Según datos de la Unión Argentina de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se registraron 134.000 demandas judiciales. Comparativamente, un 2200% mayor que en Chile y un 1500% superior a la de España.



Una gran paradoja: según un informe de IDESA, durante los últimos 20 años los accidentes laborales bajaron de 68 a 33 cada 1.000 trabajadores. Sin embargo, la cantidad de juicios avanzó en dirección opuesta. Pasó de 1 caso cada 1.000 trabajadores a 13.

Dato 11% La relación Siniestros/Juicios en la provincia del Neuquén. En Río Negro en cambio, la relación es 2%.



Es la gran espada de Damocles que tienen las empresas. Es inadmisible que una Pyme – desaparezca por un juicio laboral. Con lo que implica en términos de fuentes de trabajo.



Según IERAL, Neuquén presenta una mayor conflictividad laboral respecto a Río Negro, con una relación siniestros/ juicios del 11%. En Río Negro, la relación es 2%. Las justicias de las provincias deben aplicar criterios similares para la evaluación del daño laboral.

Ultraactividad

La “ultraactividad”, que permite que un convenio colectivo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, debe ser eliminada, habilitando así una nueva negociación.

Descentralización

Una profunda reforma laboral debería privilegiar las negociaciones salariales y de condiciones laborales a nivel de empresas por sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. No es lo mismo una gran fábrica de muebles que una carpintería con 10 empleados. El dinamismo de la actividad económica requiere flexibilidad.



Una de las justificaciones de la legislación es la desigualdad en el poder de contratación entre empleadores y empleados. La realidad indica que la escasez de talento determina que la demanda sea mayor a la oferta laboral.

La modernización laboral es condición necesaria para crear empleo formal. Debe ir acompañada de incentivos a la inversión privada, clave para crear puestos de trabajo.



Al aumentar la proporción del factor capital, el factor trabajo se torna relativamente más escaso, con el consiguiente incremento en los salario reales (mayor poder adquisitivo de los mismos). Los empresarios y emprendedores deben competir entre sí para incorporar capital humano, ofreciendo mejores sueldos y condiciones de contratación atractivas.



Sin reforma laboral será imposible recomponer el sistema previsional, quebrado desde hace años. Es crucial aumentar la proporción de aportantes por jubilado.

Se deben considerar como “muy graves” los bloqueos o tomas de fábricas, y el afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a un paro.



Los acuerdos libres y voluntarios, la flexibilidad normativa ante el avance tecnológico y los cambios propios de la actividad económica, deberían ser parte de las directrices de una profunda modernización laboral.