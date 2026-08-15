Thiago Tirante logró el triunfo más importante de su carrera al vencer a Novak Djokovic

Thiago Tirante logró el triunfo más importante de su carrera al vencer por 2-6, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. En su mejor momento, el argentino alcanzó su cuarta victoria ante un Top 10 en lo que va del año y lo hizo ganando 25 puntos seguidos con su saque entre el segundo y el tercer parcial.

Tirante, número 50 del mundo, fulminó a un Djokovic que fue tres veces campeón en Cincinnati y que llevaba una racha de diez victorias consecutivas en este torneo, con títulos conquistados en 2019 y 2023 contra el español Carlos Alcaraz.

Además, el argentino Tirante, quien durante el partido fue autor de la derecha más rápida de la temporada con 203 km/h, se aseguró al menos 50 puntos en el ranking mundial y un premio de 61.865 dólares, solo por acceder a la tercera ronda tras ganarle al tercer preclasificado del torneo.

El gran triunfo de Tirante ante el serbio Djokovic

Hay días que no se olvidan jamás. Este será uno de ellos para Thiago Tirante.



Ganarle a Novak Djokovic, tu ídolo de la infancia y el mejor jugador de todos los tiempos, no es cosa de todos los días.



Y párrafo aparte para el respeto de Thiago a Nole en el saludo final.… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 15, 2026

Fue el octavo triunfo de un tenista argentino sobre el serbio, y el primero en poco más de una década, en un historial de 68 encuentros, es decir que Nole ganó 60 partidos oficiales ante representantes argentinos y solo perdió 4 ante Juan Martín Del Potro, 2 contra Guillermo Coria, uno frente a David Nalbandian y el de este sábado frente a Thiago Tirante.

El próximo rival de Tirante, el próximo lunes, será el español Martín Landaluce quien batió al italiano Matteo Arnaldi, preclasificado 31, por 6-4, 4-6 y 6-4.

El resto de los argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Mariano Navone quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati al perder ante el preclasificado 28, el belga Alexander Blockx, por 6-3 y 6-4.

Este domingo jugarán Marco Trungelliti con Daniil Medvedev (4); Francisco Cerúndolo (20) frente al portugués Nuno Borges; Juan Manuel Cerúndolo ante el francés Arthur Rinderknech (25) y Sebastián Báez con el estadounidense Learner Tien (16).