Río Negro inició el pago de salarios a estatales: quiénes cobran con aumento este miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de marzo 2026
Se trata de los haberes de febrero 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.
El Gobierno de Río Negro puso en marcha el cronograma de pago de los salarios de febrero 2026. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este miércoles 4 de marzo con un aumento del 5,29%.
Como es habitual, el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.
Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo
Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos es el siguiente:
Miércoles 4 de marzo
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Jueves 5 de marzo
- Docentes
- Porteros
Viernes 6 de marzo
- Agentes comprendidos en la Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Organismos de Control
Además, el próximo 20 de marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, que representa $125.000 por agente.
Durante este mes también se pagará la Ayuda Escolar, con un incremento del 100% respecto al año anterior, alcanzando los $80.000 por hijo y los $160.000 en caso de familias con hijos con discapacidad.
