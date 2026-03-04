Río Negro inició el pago de salarios a estatales: quiénes cobran con aumento este miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de marzo 2026

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el cronograma de pago de los salarios de febrero 2026. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este miércoles 4 de marzo con un aumento del 5,29%.

Como es habitual, el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.

Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos es el siguiente:

Miércoles 4 de marzo

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Jueves 5 de marzo

Docentes

Porteros

Viernes 6 de marzo

Agentes comprendidos en la Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organismos de Control

Además, el próximo 20 de marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, que representa $125.000 por agente.

Durante este mes también se pagará la Ayuda Escolar, con un incremento del 100% respecto al año anterior, alcanzando los $80.000 por hijo y los $160.000 en caso de familias con hijos con discapacidad.