Salvador Di Stefano: «los políticos solo miran la realidad de Capital Federal y el conurbano»

En diálogo con PULSO, el analista económico Salvador Di Stefano, opina y brinda definiciones de la reciente crisis cambiaria en nuestro país y de otros temas de la coyuntura económica y política.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los factores que explican la corrida cambiaria?

RESPUESTA: Los factores son tres. El primero es que tenemos un gran déficit fiscal financiado con emisión monetaria. El segundo es que Argentina ha tenido una sequía muy grande, y por ende no genera exportaciones suficientes para conseguir los dólares necesarios. Y el tercero, es que no tenemos crédito internacional producto de la mala reputación lograda por incumplir muchas de las deudas que existieron en el pasado.

P: ¿Cree que el factor político tiene alguna ponderación en esta crisis?

R: Por supuesto que sí, este es un gobierno que está en retirada, sin posibilidades de ir a la reelección, con lo cual le falta poder político y capacidad de maniobra ante momentos económicos que son difíciles.

P: ¿Tardaron en tomar medidas para calmar la situación?

R: No, yo creo que tomaron medidas pero que fueron las equivocadas. Por ejemplo, el dólar agro, yo creo que hubiese sido mejor bajar las retenciones del 33% al 20%.

P: ¿Qué perspectivas cree que tiene el dólar agro ante la ampliación de la brecha cambiaria?

R: Creo que la gente va a terminar vendiendo igual, porque el agro está fundido. Pero no es bueno el tipo de cambio que ofrecen, ni tampoco es bueno el precio de la soja.

P: ¿Qué rol tiene el Fondo Monetario Internacional en esta crisis?

R: El Fondo trata de ayudar cuando un país tiene problemas de balanza de pagos, esa es su función. El país que pida ayuda después se tiene que bancar que lo supervise, tiene que cumplir lo que pidió y tiene que devolverle la plata.

P: ¿Qué opinión tiene de las propuestas de dolarización?

R: No es más que un planteo que hizo un candidato y que es imposible de llevarlo adelante en la Argentina. Lamentablemente nadie le da el debate adecuado a este candidato y se ha instalado como una solución mágica, como tantas de las que pregonan otros partidos. Así como Milei hoy pregona eliminar el Banco Central y la dolarización como la solución de los problemas, el kirchnerismo pregona la emisión como la solución de los problemas, y el PRO propone tomar deuda como la solución de los problemas. Y ninguno de los 3 soluciona los problemas de la Argentina.

P: ¿Cuál cree que sería una solución adecuada?

R: Administrar bien el Estado, que los ingresos sean más altos que los egresos. Las “soluciones” son soluciones si se pueden tangibilizar. ¿Qué tangibilizás de la dolarización? ¿Qué tangibilizás de tomar un crédito? ¿Qué tangibilizás de emitir dinero? Lo único que se tangibiliza es que la contabilidad te diga que tenés un resultado positivo.

P: El Banco Central incrementó en 1.000 puntos básicos la tasa de interés de referencia. ¿Qué opina de ello como medida de política económica?

R: Es un parche, nada más. Es para que la gente tenga pesos y no dólares, y ayuda a que no aumente su cotización, pero por otro lado perjudica al que saca crédito. Es un escenario de manta corta. Se tapa el techo, se destapan los pies, o se tapan los pies y se destapa el techo.

P: ¿Cuáles son las perspectivas de acá a las PASO?

R: No creo que vaya a haber devaluación del tipo de cambio oficial, pero tampoco creo que la realidad de aquí a las PASO cambie porque estamos con un gobierno que tiene poco poder político. Seguiremos con un deterioro importante si no se genera un cambio. Tanto la tasa de inflación, como la tasa de interés como la brecha cambiaria se van a ir acomodando a un nuevo nivel de equilibrio, que lo va a ir buscando el mercado en la medida que se vayan dando los hechos. Pero si vos no ves ninguna posibilidad de tener un resultado fiscal positivo, la tasa de inflación va a buscar un nuevo punto de equilibrio, la tasa de interés va a buscar un nuevo punto de equilibrio y la brecha cambiaria va a buscar un nuevo punto de equilibrio, pero todo para arriba.

P: ¿Ve en algún sector de la política alguna propuesta económica que considere apropiada?

R: La mayoría de los partidos políticos tienen sede en Capital Federal, y lo único que hacen es mirar la realidad de Capital Federal y Conurbano. No veo partidos políticos que estén operando y trabajando desde el interior de la Argentina, con lo cual nadie está cerca de lo que yo digo, lo cual me hace sentir feliz, porque estar lejos de los que fracasan es más correcto que estar pensando lo mismo que ellos. Para que sea más federal, el Gobierno debe tener un reto social, que es cuidar a la gente, un reto fiscal, que es tener un presupuesto positivo y superávit fiscal, y un reto de crecimiento, generando incentivos para la gente invierta y se genere riqueza, trabajo y valor y eso se derrame sobre los centros urbanos. No hay ningún político hoy de Capital Federal que esté hablando hoy del reto de crecimiento, ni de generar incentivos fiscales para que la gente invierta y crezca, ni de la microeconomía, de lo que perdió el campo y lo que va a costar recuperar lo que perdió el campo. Lo que tienen que hacer es hablar de microeconomía, de la Argentina como un todo, integrar al interior a su información para dar un acabado pronóstico de lo que puede pasar en Argentina, y tratar de hablar con los empresarios, porque los que están en el poder no entienden que los empresarios con esta carga tributaria no pueden funcionar.

PERFIL

Salvador Di Stefano

Titular de la Consultora Salvador Di Stefano SRL.

Consultor y asesor de empresas.

Analista económico y de negocios.

Dicta conferencias en Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Colombia.

Columnista de economía y negocios en Ámbito Financiero, Diario La Capital, Diario Perfil, Iprofesional y Revista Fortuna. En televisión, en el canal LN+ y A24.