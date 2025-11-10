Dólar oficial y blue: precios actualizados y el mercado cambiario del 10 de noviembre 2025

El dólar hoy, lunes 10 de noviembre 2025, opera en un escenario de alta expectativa. La atención del mercado está puesta en cómo reaccionará el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) a la agenda política. Seguí en esta nota la cotización de todas las variables y las claves de la City que impactan directamente en la economía argentina.

Dólar Oficial: abre este lunes 10 de noviembre 2025 en

$1.455 en Banco Nación.

Dólar Blue: inicia hoy en

$1.415 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: arranca en

$1.455 para la venta.

Dólares financieros.

Los mercados financieros abren este lunes 10 de noviembre 2025 con la mirada puesta en la brecha cambiaria. La reacción de los dólares financieros (MEP y CCL) en la primera rueda de la segunda semana de noviembre 2025.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 10 de noviembre 2025

Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este lunes 10 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1405 1455 Banco ICBC 1400 1470 Banco BBVA 1400 1455 Banco Supervielle 1425 1465 Banco Ciudad de Bs As 1390 1450 Banco Patagonia 1400 1460 Banco Santander 1400 1440 Banco Galicia Más 1410 1460 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1390 1450 Banco Piano 1400 1470 Banco BPN 1385 1455

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 10 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN): así comienza la segunda semana del mes este lunes 10 de noviembre 2025.

$1.385 para la compra .

. $1.455 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 10 de noviembre 2025

Lunes 10 de noviembre 2025. El dólar blue cotiza en:

Para la compra: $1.395

Para la venta: $1.415

Los dólares financieros operan este lunes 10 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.486,76

Dólar CCL:

Apertura: $1.464,45

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 10 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.878,50 en noviembre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: