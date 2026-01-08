Inflación 2025: cuándo se revelará el IPC de diciembre y cómo cierra el año comparado a la última década

Tras fin de año, comenzaron las expectativas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2025. El dato no solo aportará la variación de precios que se generó durante diciembre, sino también cuál es el valor total presentado en el año.

El índice de Precios al Consumidor será anunciado el martes 13 de enero a las 16.00. Según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con la sumatoria de todos los meses ya tomados, presentaría el 2025 como uno de los más bajos de inflación en la década.

Diversas consultoras privadas presentaron sus análisis y brindaron porcentajes bajos. Según reveló la consultora «Equilibra», el índice de diciembre ronda el 2,2% y 2,6%.

Ante estas especulaciones, Sebastián Cao, analista del Research & Forecast Econométrica, disminuyó el valor y mencionó que el resultado sería de 2,2% y afirmó que: «la variación de precios de diciembre se ubicó ligeramente por debajo del registro de noviembre«.

Inflación 2025: cuándo se conoce el dato de inflación

Con la espera del valor oficial del Indec de 2025, se especula cuál será la inflación anual y que, según los registros, sería el más bajo de los últimos años. Este último IPC será determinante para confirmar la tendencia desinflacionaria de los últimos meses y ver los aspectos clave como la evolución del dólar.

El valor del IPC no será publicado hasta el martes 13, donde el organismo publicará los valores finales para todo el público. Según reflejaron algunos estudios privados, la inflación anual rondaría entre el 30,7% (Según IProUP) y el 31% (Según Equilibra).

Los registros oficiales de inflación mes a mes son los siguientes:

Enero : 2,2%

: 2,2% Febrero : 2,4%

: 2,4% Marzo : 3,7%

: 3,7% Abril : 2,8%

: 2,8% Mayo : 1,5%

: 1,5% Junio: 1,6%

1,6% Julio: 1,9%

1,9% Agosto: 1,9%

1,9% Septiembre: 2,1%

2,1% Octubre: 2,3%

2,3% Noviembre: 2,5%



Hasta la revelación de diciembre, el registro anual es 27,9%.

Según los análisis del Indec, la última decada presentó estos valores: