Máxima tensión: Irán afirma haber bombardeado la oficina de Netanyahu y objetivos de Aramco

El conflicto en Medio Oriente ha entrado en una fase de «objetivos de alto valor». En una nueva oleada de ataques lanzada en la madrugada del lunes (hora argentina) medios estatales de Irán —citando fuentes de la Guardia Revolucionaria— informaron que sus misiles alcanzaron la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Casi simultáneamente, reportes de la región indican que la ofensiva también se dirigió contra instalaciones de Aramco, la mayor petrolera del mundo, profundizando la crisis energética global. Aunque desde Tel Aviv aún no se ha emitido un comunicado confirmando el impacto o el estado del mandatario, la sola versión del ataque ha desatado un terremoto en los mercados internacionales.

Máxima tensión en Medio Oriente: el centro del poder israelí en la mira

La noticia del presunto impacto en la oficina de Netanyahu ha generado una ola de especulaciones sobre la seguridad de la cúpula de gobierno.

Guerra de versiones : mientras Teherán celebra el «éxito» de la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantienen un hermetismo absoluto , centrando su comunicación en la interceptación de proyectiles.

: mientras Teherán celebra el «éxito» de la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantienen un , centrando su comunicación en la interceptación de proyectiles. Precedente peligroso: atacar una sede de gobierno marca un punto de no retorno en la escalada, alejando cualquier posibilidad de cese al fuego en el corto plazo.

Aramco y el «shock» petrolero: el crudo sube un 13% por la tensión en Medio Oriente

La extensión de los ataques hacia objetivos económicos en la región, específicamente contra infraestructuras vinculadas a Aramco, ha tenido un efecto inmediato en la economía mundial:

Disparo de precios : el valor del petróleo registró una suba estrepitosa del 13% en pocas horas, ante el temor de una interrupción prolongada en el suministro global.

: el valor del petróleo registró una suba estrepitosa del en pocas horas, ante el temor de una interrupción prolongada en el suministro global. Mercados en rojo: los futuros de Wall Street caen mientras el Bitcoin retrocede hacia los u$s 66.000, reflejando una liquidación masiva de activos de riesgo por parte de los inversores.

Máxima tensión en Medio Oriente: ¿hacia una guerra regional total?

El contexto de este lunes es el de una escalada sin frenos. Tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei el sábado, Irán ha demostrado que su capacidad de represalia sigue activa y es capaz de alcanzar puntos estratégicos en Israel y países vecinos.

Por su parte, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, aseguró recientemente que fuerzas estadounidenses ya habrían hundido nueve buques de guerra iraníes, lo que confirma que la intervención de Washington es directa y creciente. La comunidad internacional observa con alarma cómo los canales diplomáticos parecen haber sido reemplazados definitivamente por el intercambio de misiles balísticos.