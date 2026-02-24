¿Tocó piso? El dólar rebotó este martes, mientras que el riesgo país tocó máximos en más de un mes

El mercado financiero argentino vivió una jornada volatil este martes 24 de febrero. Luego de encadenar caídas en 11 de las últimas 14 ruedas, el dólar oficial finalmente rebotó en el segmento mayorista y los inversores empiezan a especular si la divisa ya encontró su piso definitivo. En paralelo, los bonos soberanos operaron a la baja y empujaron el riesgo país a su nivel más alto en más de un mes.

En concreto, el tipo de cambio mayorista avanzó un 0,5% para ubicarse en $1.380,5 para la venta, concentrando un volumen operado de 422 millones de dólares.

Por su parte, en el segmento minorista, la cotización promedio de las entidades financieras retornó a la barrera de los $1.400, valor que también replicó la pizarra del Banco Nación para la venta al público tras varias jornadas a la baja.

La tendencia alcista también se reflejó en las cotizaciones financieras que utilizan las empresas e inversores.

El dólar MEP registró una suba del 0,7% para cerrar en $1.405,08, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) avanzó un 0,2% hasta los $1.444,50.

Este repunte generalizado estuvo impulsado por las últimas licitaciones oficiales: según detallaron desde el mercado a Ámbito Financiero, al no ofrecerse una tasa fija, los inversores comenzaron a prever una mayor liberación de pesos que terminó aplacando las tasas a un día.

Ante este escenario de rebote, el analista financiero Christian Buteler explicó al medio ya citado que resulta difícil saber hasta cuándo puede llegar a caer el dólar, aunque ve poco probable que continúe el rally bajista de las semanas previas.

El especialista advirtió que el tipo de cambio bajó con fuerza tanto en términos reales como nominales, lo que le quita atractivo a la bicicleta financiera (el famoso carry trade), ya que con la divisa a estos valores el riesgo de un salto es mayor.

De hecho, los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que el Tipo de Cambio Real Multilateral se encuentra en su nivel más apreciado desde junio de 2025.

Esto vuelve a encender las alarmas sobre los efectos adversos de un posible atraso cambiario, como la demora en la liquidación de exportaciones o el potencial adelantamiento de las importaciones si la actividad económica muestra signos de recuperación.

El riesgo país tocó máximos en más de un mes

Los títulos soberanos argentinos anotaron bajas generalizadas de hasta un 1,2% en Wall Street, arrastrados principalmente por el Global 2041 y el Bonar 2035.

Fuente: Rava.

Este retroceso impactó de lleno en el riesgo país, que, según el sitio Rava Bursátil, trepó hasta los 545 puntos básicos (+ 1,50%) y alcanzó su nivel más alto desde mediados de enero.

La caída de los bonos responde a la cautela de los inversores frente a la nueva estrategia de la Casa Rosada.

El economista Gustavo Ber señaló a Ámbito que el mercado se encuentra a la espera de ver qué nivel de demanda captará el nuevo Bonar en dólares a 2027 (AO27) que lanzó el Tesoro Nacional.

Según Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, esta jugada del oficialismo apunta a captar los dólares de los depósitos privados para complementar la acumulación de reservas del Banco Central, que ya superan los 2.500 millones de dólares en lo que va del año.

A pesar del traspié de la deuda soberana, las acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADRs) tuvieron una jornada de repunte con alzas de hasta casi un 5%, traccionadas principalmente por el sector bancario.

Fuente: Rava.

En sintonía, la plaza local acompañó el optimismo y el índice S&P Merval trepó un 1,8% en pesos (2.812.413,88 puntos), consolidando un cierre mixto para las finanzas nacionales.