Con el dólar débil, se fortalecieron las monedas locales en América Latina: cuánto se apreció el peso en 2026

A contramano de su historia, el peso argentino arrancó el 2026 con una apreciación con respecto al dólar. En medio de la caída de la divisa norteamericana, la moneda local acompañó la tendencia de América Latina.

Según informó Bloomberg Línea, el peso nacional acumula una apreciación de 5,15% en lo que va del año con respecto al dólar.

Desde Romano Group estimaron que, desde 2003, el tipo de cambio «libre» en el país (CCL) subió en promedio 3,7% en los primeros meses del año.

El tipo de cambio argentino fue uno de los que más se apreció en el mundo, en sintonía con lo que pasa en la región: el de mayor desempeño fue el real brasileño (-5,55%) y el top lo siguieron el peso mexicano (-4,75%) y el peso chileno (-3,93%).

Viento de cola: qué pasa con el dólar norteamericano

Además de los múltiples factores internos, el mercado destaca principalmente una cuestión exógena la región: la debilidad del dólar a nivel global.

Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara contra las tarifas de Donald Trump, el billete perdió terreno en la región, en medio de un panorama de alta incertidumbre en el país norteamericano.

«El ingreso extraordinario (de dólares) por emisión de corporativos se da en un contexto donde los flujos a EMs se mantiene muy fuerte», detalló al medio citado Federico Filippini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero.

Desde Ecoview resaltaron que debido a esto varias monedas emergentes se están fortaleciendo frente al dólar en lo que va del año.

«Al efecto de la apreciación cambiaria yo lo veo más como algo internacional: si el dólar se pone fuerte, vamos a ver el movimiento contrario también. Es decir, el dólar está muy débil a escala global y lo sintieron todas las monedas», destacó el economista Amilcar Collante.

Factores locales: el rol de las tasas, carry trade y el agro

Además de la situación económica estadounidense, el dólar baja también en Argentina por cuestiones internas que empujan a la divisa lejos del techo de la banda.

Desde Bloomberg adjudicaron -a través de un informe de Portafolio Personal Inversiones (PPI)- como uno de los principales motivos las altas tasas de interés, producto del apretón monetario para contener la inflación.

A esto, también sumaron la mayor oferta de dólares del agro (US$88 millones promedio en enero y US$ 84 millones en febrero) y las emisiones de deuda corporativa.

«Según la última presentación del vicepresidente del Banco Central, a mediadios de enero restaban liquidar US$3.600 millones de emisiones corporativas. Desde entonces, se sumaron nuevas colocaciones en el mercado local e internacional por US$1.300 millones», precisaron.

En este sentido, añadieron que el rollover por encima del 100% en las últimas licitaciones incitan el alza de las tasas de corto plazo, con el fin de desarmar las posiciones en dólares para capturar rendimientos en pesos.

«En otras palabras, más oferta en el mercado cambiario en pos de hacer carry trade«, destacaron.

Asimismo, contextualizaron que la alta dolarización pre-electoral durante el 2025 haya cubierto la demanda de los últimos meses.

El tipo de cambio muestra una tendencia bajista en medio de una fuerte impronta compradora del BCRA, que en lo que va del año ya suma más de US$2.400 millones.

Desde Ecoviews mencionaron que el Banco Central podría haber intervenido en el mercado de cambios para sostener el precio del dólar y aún así acumular reservas, pero que sospechan que la urgencia por controlar la inflación llevó al Gobierno «a planchar el dólar una vez más».

Más allá de la aceleración de la inflación, el dólar perforó el piso de los $1.400 y hasta alcanzó su nivel más bajo en cinco meses, cuando el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Sott Bessent, intervenía en el mercado de cambios para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones.

«Un tipo de cambio bajo por flujo no necesariamente representa un equilibrio deseable para el desarrollo», estimaron, contextualizado por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.