Vértigo electoral

Los argentinos volvieron a desconcertar a los analistas y a los propios candidatos, que pasaron estos días procesando los sorprendentes resultados de la primera vuelta electoral, donde el candidato oficialista, ministro de una economía con una inflación del 140% anual y a un 40% de la población en la pobreza logró el primer lugar con ventaja de 6 puntos.

Hubo un terremoto político en el campo opositor. Juntos por el Cambio, la coalición que hace dos años se impuso en las legislativas y creía caminar rumbo a una victoria inexorable en la presidencial, quedó relegada a un tercer puesto y reflejó las profundas grietas que su cercanía al poder habían disimulado. Hoy está en riesgo de implosión y ser “una feria americana a cielo abierto” donde “el peronismo y el liberalismo se subastarán las piezas que queden en pie”, como señaló una consultora.

La votación de JxC fue un castigo a un internismo feroz, egos y vanidades que diluyeron su imagen de alternativa potable de poder y alejaron a votantes históricos. La irrupción del libertario Javier Milei trastocó al bloque y convenció a una porción importante del PRO de que la salida era reforzar el antikirchnerismo e insistir en la bandera del “orden”, las consignas con las que Patricia Bullrich ganó la interna. Pero el “perfil halcón” que tomó la fuerza le impidió ampliar su base electoral y dejó heridos en el camino. Con humor cordobés, Luis Juez lo resumió en clave futbolera: “Yo no soy hincha de Boca, pero parecemos un cabaret”, recordando al equipo de los 90. Ningún referente tuvo el liderazgo suficiente para ordenar una alianza que siempre tuvo tensiones entre el radicalismo y el PRO.

La precipitada y aparentemente inconsulta decisión de Mauricio Macri y Bullrich de apoyar a Milei aceleró el conflicto con sus socios, la UCR y la Coalición Cívica, que preferían la neutralidad. El analista Ignacio Zuleta, en su libro “Macri Confidencial” bautizó a JxC como el “partido del balotaje” donde el cemento de un matrimonio por conveniencia tenía dos componentes: su capacidad de sumar a todo el voto no peronista en un sistema electoral de segunda vuelta y disputar con chances de éxito el acceso al poder. La UCR aportaba territorio, el PRO , liderazgo. Desaparecidas las condiciones, el divorcio está al caer.

Mientras tanto, el impulso de Milei, a quien encuestadoras daban chances de imponerse en primera vuelta, encontró un techo duro de romper: no logró superar el 30% anterior. El libertario no soportó bien la prueba de tener los reflectores encima. Tras un breve periodo de moderación, no pudo con su genio e insistió en tópicos polémicos: antiestatismo y ajuste extremos, privatizaciones y dolarización a cualquier costo. Tampoco lo ayudó el amateurismo de sus candidatos al Congreso y sus exabruptos groseros: elogios a Margaret Thatcher, ataques al papa Francisco y a la Iglesia, promesas de abandonar la responsabilidad parental, entre otros. ¿La cercanía de Macri le dará el perfil presidencial que necesita o será un abrazo de oso? Esa es la gran incógnita.

Ante la acumulación de errores ajenos no forzados, Sergio Massa y UP dieron un ejemplo de campaña ordenada y profesional. Logró separar su imagen del Gobierno del que forma parte y, a diferencia de Macri, Cristina Fernández y el kirchnerismo ortodoxo se silenciaron para facilitar su corrimiento al centro. Massa logró transmitir dos atributos muy apreciados en el peronismo y en el electorado: liderazgo y capacidad de administrar poder. Eso movilizó a gobernadores, militancia y aparato. El miedo a los extremismos hizo lo suyo.

Los analistas señalan que, pese a que Massa disfruta el “efecto ganador” y parte con ventaja, la elección está lejos de resolverse, ya que los balotajes reconfiguran espacios, polarizan al extremo y son muy competitivos: suelen resolverse en pocos puntos.

En medio de este ajedrez político, los argentinos terminaron la semana haciendo cola para cargar combustible. Recordatorio de que la crisis sigue allí y que los candidatos adeudan planes concretos para salir de ella. Aún con vaivenes, los electores parecen dejar un mensaje claro: no se sale sin generar consensos. Quien lo entienda tendrá buena parte del triunfo en la mano.