El Bolsón: un niño de 4 años aguarda una respuesta médica urgente

Emanuel está internado hace dos meses en el hospital de El Bolsón y aún no tiene un diagnóstico que le permita saber qué le pasa a su cuerpo. Su madre ruega por una derivación y lucha día a día para que le den respuestas a su hijo.

El niño de 4 años está con vómitos y diarrea desde el 8 de enero, cuando fue ingresado a la guardia del hospital. En ese momento, le suministraron "Reliverán" y lo mandaron a su casa. Pero al día siguiente, Emanuel se descompensó y a partir de ahí, comenzó una larga batalla para conseguir atención médica que esté a la altura de la situación.

“El 8 de marzo harán dos meses que estamos sin respuesta. Desde el día uno que mi nene se enfermó empecé a compartir la información día a día para que supieran lo que estábamos pasando”, contó la mamá de Ema, Yanina Hernández.

Por el momento, siguen sin un diagnóstico y en la búsqueda de soluciones para que el pequeño mejore lo antes posible. “No hay virus ni bacterias, por eso vamos a hacer una resonancia el 19”, aclaró la madre.

La familia y la comunidad esperan que las autoridades adelanten el turno para que Emanuel no deba seguir esperando. En Río Negro, hay un sólo endoscopista infantil que trabaja en General Roca y es el único profesional que puede realizar el estudio que el niño necesita.

En este momento, Emanuel se encuentra estable con una bomba conectada para hidratarse y un suero para la alimentación. “También toma una leche especial que se llama Neocate Junior y cuesta $7200 cada lata. Ema consume 5 latas por mes y el hospital no me dio ninguna hasta ahora. Fui consiguiendo con ayuda de gente amiga, familiares y vecinos que se fueron enterando que necesitaba”, afirmó Yanina a RÍO NEGRO.

Además, mencionó que se habló de un posible traslado al Hospital Garrahan de Buenos Aires aunque "la situación es compleja" y por eso, se intenta conseguir atención de mayor complejidad en centros médicos más cercanos, como Neuquén.

En las últimas horas, comenzaron a reunirse firmas a través de las redes sociales para solicitar la derivación urgente de Emanuel al Hospital Garrahan. Se puede firmar a través del siguiente link: http://chng.it/jyVhhZjb.

“Ema no mejora y mañana es tarde. Necesitamos ser escuchados, somos su voz. Las autoridades de El Bolsón y las autoridades políticas no dan respuesta y hacen oídos sordos. Es urgente. Si no hay hechos, las palabras de las autoridades no sirven”, comunicaron familiares y amigos desde las redes.