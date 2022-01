El científico argentino que fue meme es nuevo miembro de la Academia de Ciencias de Francia

El investigador argentino Alberto Kornblihtt fue elegido uno de los 16 nuevos integrantes de la Academia de Ciencias de Francia como miembro extranjero en la sección de Biología Molecular y Celular Genómica, informó hoy la institución.

«Tras las elecciones abiertas en 2021, la Academia de Ciencias acaba de elegir a 16 nuevos asociados extranjeros. Los asociados extranjeros contribuyen a la reputación internacional de la Academia y su número no puede pasar de 150″, indicó la institución mediante un comunicado.

La ceremonia de recepción de los nuevos funcionarios electos «tendrá lugar el 14 de junio de 2022, bajo la cúpula del Institut de France», añadió la Academia.

Kornblihtt nació en Buenos Aires el 30 de junio de 1954; es biólogo molecular, investigador del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (Ifibyne)

Desde 1997 dirige su laboratorio de investigación en el departamento de Fisiología y Biología Molecular de la Facultad.

El tema central de sus investigaciones es uno de los mecanismos de modificaciones del Ácido Ribonucleico (ARN) llamado «Splicing alternativo», por el cual un único gen es capaz de generar muchas proteínas.

Es autor de más de 100 trabajos publicados en revistas internacionales que han recibido más de 14.000 citas​ y dictó numerosas conferencias y seminarios.

El científico argentino que fue meme

El 31 de mayo de 2018 Kornblihtt participó a la decimoquinta jornada de debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina en el 15º plenario de comisiones del Congreso manifestando su posición a favor de la legalización.

“La mujer embarazada tiene que tener la opción y el derecho de interrumpir el embarazo prematuramente. De lo contrario se convierte en una especie de esclava de su embrión a causa de convenciones sociales o religiosas, que no se condicen con la gradualidad del desarrollo intrauterino”, dijo en esa oportunidad.

De inmediato, la senadora tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez le cuestionó:

E: O sea que usted está propiciando el uso eugenésico del aborto.

K: No. No es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre.

E: Pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down…

K: No dije síndrome de Down. Dije una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?

E: Está bien…

K: No. No está bien; está mal.

E: La pregunta es si usted está recomendando abortos eugenésicos.

K: No, el aborto no se recomienda. Es una opción, nunca se recomienda. Jamás. Yo estaría en contra de que se recomiende. No es nada gratuito ni nada feliz de hacer.

Esta última frase había sido concluyente, pero la discusión se había abortado en la anteúltima. El «No está bien; está mal» se convirtió en video viral, bomba tuitera y consigna política.