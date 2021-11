«El consuelo que nos queda es que esto sea un ejemplo», dijo la hija del comerciante atropellado

El sábado 23 de octubre, Pedro Leiva le había alcanzado una bolsa de carbón a una clienta hasta el auto. Volvía a su comercio ubicado en Intendente Carro y La Pampa y fue brutalmente atropellado por un conductor alcoholizado que lo empujó contra la pared del comercio. Murió casi en el acto. Sandro Gustavo Codegoni manejaba con más de 2.02 g/l de alcohol en sangre fue detenido y se le negó la prisión domiciliaria. La familia del comerciante pide que la pena sea ejemplar.

"Mi familia no va a dejar de pelear, por más que a mi papá no me lo devuelva nadie, el consuelo que nos queda es que esto sea un ejemplo", confió en declaraciones a Cadena Uno, Piré Miranda, una de las hijas de Pedro.

"Estamos llenos de angustia, de dolor, mi papá no vuelve nunca más, nosotros entramos a nuestro negocio y nos miramos las caras y no sabemos que hace y este tipo no tiene un gramo de arrepentimiento, lo único que está buscando es salir", contó la joven.

Y agregó: "alega cosas absurdas como que tiene diabetes e hipertensión y que tiene que estar en su casa. Yo también tengo diabetes, también tengo hipertensión y tengo un bebé de 8 meses que entra al negocio, llora y lo busca a mi papá".

La defensa de Codegoni pidió la prisión domiciliaria pero la fiscalía se la negó. La fiscal Eugenia Titanti remarcó que el imputado demostró “no importarle la ley” y por ello pidió que siga detenido. Así permanecerá por cuatro meses, mientras dure la investigación.

"Este tipo venía persiguiendo a otra persona y venía con la intención de matar", recordó Pirén y aseguró que "tenía un cuchillo de 28cm metido en la gaveta del auto".

"Nosotros en nuestro dolor lo único que podemos hacer es que la gente tome conciencia y que inculquen valores. La palabra no es justicia, es ejemplo. Necesitamos que la gente nos acompañe en esto y empiece a presionar para que las condenas no sean absurdas", insistió la joven.

Y cerro: "nosotros lo único que buscamos es que esto sea un ejemplo y que las leyes empiecen a cambiar, si nosotros logramos que esto cambie y que haya una condena ejemplificadora, vamos a ayudar a un montón de otras personas porque mi papá no vuelve pero yo no me voy a quedar quieta".