El country logró el permiso para seguir con la cancha de golf por 20 años

En medio de un ríspido debate, el Concejo Deliberante por mayoría avaló el acuerdo del intendente Mariano Gaido con el country de Neuquén para otorgar por 20 años de las tierras de la reserva natural para la continuidad de la cancha de golf federada.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, defendió la firma con el privado al indicar que "genera hechos" que serán positivos para la ciudad.

El acuerdo resultó aprobado sobre tablas por 13 votos contra 5 en contra. A favor fueron los bloques del MPN, Juntos por el Cambio -en sus diferentes composiciones-, Democracia Cristiana y Frente de la Integración Neuquina.

Con el aval del Concejo, el Rincón Club de Campo tiene 6 meses para levantar sus muros de división de la costa, debe dejar libre entre 8 y 12 metros de la costanera para que la comuna lleve a cabo el Paseo de la Costa y logra un permiso por 20 años para seguir usando la zona de reserva de la ciudad, para la cancha de Golf.

Además deberá comprar unos 12.000 metros cuadrados de terrenos públicos ubicados cerca de la costanera en espacios comunes, que se otorgará en 48 cuotas con un 2% de interés.

En compensación por el permiso de uso de las tierras que ocupa, deberá aportar los materiales para iluminar la costanera.

"Podemos discutir la temporalidad de la decisión, no es permanente como la apertura del río y la costanera. Se pudo encontrar el mecanismo de diálogo y soluciones en el marco de políticas públicas", dijo Sguazzini en referencia a la sesión por dos décadas de la porción del parque bardas norte.

"Vinimos a hacernos cargo de muchas cuestiones heredadas", reforzó Sguazzini, en tanto defendió como correcto el mecanismo de compensación y a su vez, recordó que la venta de las tierras mensuradas se hizo a un valor comercial a través del tribunal de tasación, a unos 254 millones de pesos.

"Este intendente y esta gestión va a cuadruplicar los espacios públicos en el rio Limay y Neuquén. Hoy estamos discutiendo como llegar a la construción de un acuerdo. Esta gestión propone construir un acuerdo para hacer lo que hay que hace: abrir el rio y construir el espacio publico", arengó.

Para la izquierda, el acuerdo fue "un símbolo de la riqueza y los privilegios que se sostienen, una vez mas asistimos a la entrega de un área protegida", dijo Natalia Hormazábal.

Su par de bancada, César Parra agregó que "presentar esto como la recuperación de la costa es una estafa, le corresponde a la ciudad; no puede ser prenda de negociación, es lo que corresponde. No hubo solución para la gente que sacaron de la toma Casimiro, en el año más grave de pandemia se otorga este acuerdo que se presenta como histórico, en vez de devolver las tierras usurpadas, pagar lo que deben, no tienen licencia social para este acuerdo", criticó.

Desde el Frente de Todos, se planteó que se trataba de "un plan canje de ahora 20 (años) y ahora 48 (cuotas), si sos rico y poderoso tomá y usurpá, te arreglamos los papeles", sostuvo Marcelo Zúñiga. Recordó que se desestimó la opinión de la multisectorial que se oponía al acuerdo cuando los concejales firmaron el despacho del aval de la sesión antes de escuchar los argumentos de los vecinos de Rincón de Emilio, entre otros.

Desde Libres del Sur, también se rechazó el acuerdo por considerar que se benefició "a los sectores más ricos y muchas veces pasando por encima de la ley: se apañó la usurpación de la costa del rio Neuquén incluyendo el cierre con alambrados y la aprobación de las 8 hectáreas de la reserva natural protegida, que no sólo son propiedad de los vecinos de neuquén", dijo Cecilia Maletti.