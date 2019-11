El Deliberante ya tiene el proyecto para denominar “Pechi” Quiroga al Paseo Costero

El proyecto de ordenanza para imponer el nombre de Horacio «Pechi Quiroga» al Paseo Costero llegó al Concejo Deliberante, y ya comenzó su proceso legislativo para ser aprobado en el recinto antes del 10 de diciembre.

“Con la colaboración del presidente del Deliberante, Francisco Sánchez, formalizamos la presentación de este proyecto que es un justo homenaje a Pechi, un intendente que tuvo la visión de una ciudad mirando al río y que fue concretando este sueño a lo largo de sus gestiones”, dijo el secretario de Gobierno y Coordinación, Marcelo Bermúdez, quien recordó que el nombre fue elegido por los vecinos de la ciudad a través de una votación que se abrió en la página web de la Municipalidad.

De acuerdo a los resultados de la elección, el Paseo Costero obtuvo 4964 votos (72,62%). En segundo lugar, con 1105 votos (16,06%) quedó el Municipio del Oeste. Fue seguido por el Nodo Vial que se construye en la intersección de Ruta 7 con Dr. Ramón, que obtuvo 692 votos (10.12%). El cuarto lugar fue para el Parque del Oeste, con 122 votos (1.78%).

“El Paseo Costero que llevará el nombre de Pechi es el que se extiende desde el balneario Sandra Canale al Albino Cotro -es decir la unión de los tres balnearios municipales- pasando por todo el espacio público que se generó costero al río Limay”, destacó el funcionario.

“Esta denominación no va a tocar ningún otro espacio que lo atraviese, ni calles, ni balnearios porque no es nuestra intención borrar otra imposición de nombre que haya hecho el Concejo Deliberante porque no queremos quitarle ningún otro homenaje otra persona valiosa de Neuquén”, agregó Bermúdez.

Por su parte, Sánchez explicó el proceso por el que pasará el proyecto. “Ahora se enviará el expediente a la comisión de Acción Social donde tiene su tratamiento y se elabora el despacho, y de ahí se aprobaría en sesión. No tenemos dudas que los concejales de todos los partidos nos van a acompañar, porque es un homenaje a una persona que transformó la ciudad, y creemos que es un justo homenaje darle su nombre al Paseo Costero”.