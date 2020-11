El día que Pino Solanas fue testigo del acuerdo entre YPF y Chevron en Neuquén

El 23 de agosto de 2013 la Legislatura de Neuquén, completamente vallada, daba tratamiento del polémico acuerdo YPF –Chevron. Los ojos de todo el país miraban el desenlace del inicio de la explotación de Vaca Muerta.

Con una cámara entre sus manos, el dirigente de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas arribó a Neuquén capital acompañado por otros dirigentes políticos porteños. El cineasta realizaba el documental "La Guerra del Fracking" sobre la explotación de petróleo no convencional. Quería ser testigo en primera persona del proyecto de ley se tratara en el recinto legislativo.

El convenio, entre la petrolera estatal y la norteamericana, fue aprobado por la mayoría de los diputados provinciales después de que los opositores se retiraran del recinto. Mientras tanto, puertas afuera de la casa de las leyes, se gestaba un violento enfrentamiento entre los manifestantes y la policía.

Pino Solanas registró, en paralelo, lo que sucedía entre los disparos de balas de goma, piedras y gases lacrimógenos en la calle Leloir y lo que ocurría en el interior del recinto. Solanas pudo ingresar con su cámara, tomó imágenes y permaneció sentado detrás del bloque oficialista que impulsaba la aprobación de la iniciativa.

“Esto acá, en la Legislatura, es una farsa y una estafa. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna inversión, esto es un cuento del tío”, dijo días después el diputado nacional Fernando “Pino” Solanas junto a su compañera de UNEN, Elisa Carrió el 26 de agosto de ese año.

“Cuando aprobamos el acuerdo entre YPF y la Provincia, este sujeto se hizo presente en el recinto de la Legislatura Provincial, claro que como se dieron las cosas, simplemente filmó dos minutos para su próximo documental y no atinó si quiera a escuchar la posición de quienes defendemos tanto el medio ambiente como la explotación responsable de los recursos naturales. Esa es la actitud de quienes piden ser escuchados, no escuchan, la actitud de quienes se acuerdan de golpe que Argentina no termina en la 9 de julio y se hacen presentes en el interior sólo con fines claramente electorales”, señaló el entonces jefe de bloque de legisladores del MPN, José “Pino” Russo, el 11 de noviembre de 2003.

Pino Solanas observa la sesión de los diputados neuquinos. Foto: Matías Subat

El Documental de Pino Solanas