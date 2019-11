El dramático cuadro que salió a la luz a partir de un caso de abuso en Neuquén

Una mujer en estado de vulnerabilidad, sin trabajo ni vivienda, con tres hijos víctimas de abuso sexual y embarazada del presunto abusador. Ese cuadro quedó expuesto a partir del hallazgo fortuito de un hombre semidesnudo, dentro de su auto con una niña de cinco años, en la madrugada del miércoles 13 en plena meseta neuquina.

La justicia penal hizo su trabajo con rapidez: el sospechoso está detenido y las pruebas en su contra aparentan ser abrumadoras. Pero la reparación del daño a las víctimas se mide con otra vara y en otros plazos.

El viernes la jueza de Garantías Estefanía Saulí impuso seis meses de prisión preventiva al hombre de 27 años que fue descubierto el miércoles a las 3.05 de la mañana en el interior de un vehículo junto a la hija de 5 años de su pareja.

Dentro del rodado hallaron pruebas de un abuso sexual calificado, según la acusación que presentó el fiscal jefe Pablo Vignaroli. Los resultados del ADN serán vitales para confirmar su culpabilidad, según cree.

La defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente, Marcela Robeda, es querellante en la causa. Dijo que la víctima aún no está en condiciones de declarar en cámara Gesell.

“Está bloqueada, no puede brindar un relato”, explicó.

Contexto de vulnerabilidad

El contexto no ayuda. Robeda dijo que la madre de la niña, de 32 años, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Sin trabajo, no está en condiciones de mantener a la víctima y a sus otros dos hijos, un niño y una niña de 4 y 2 años.

Según el fiscal Vignaroli, se sospecha que esos chicos también fueron víctimas de abuso.

Además la madre está embarazada del abusador de su hija, con quien convivía desde hacía un tiempo.

El hombre no tiene antecedentes, al menos no registrados hasta ahora. Sustrajo a la niña de 5 años a la madrugada, mientras todos dormían. No se sabe si es el autor de los otros abusos.

Se sabe quién es el padre biológico de la niña abusada, pero hasta ahora no habría tomado contacto con su expareja para preguntarle si necesita algo y tampoco fue citado por la fiscalía.

Sin ropa ni comida

Para agregar más complejidad, la casa en la que vivía la mujer con sus hijos en la toma 2 de Mayo fue quemada el jueves. Los investigadores creen que fueron allegados al imputado, quizá para borrar pruebas.

El fuego se llevó las pocas pertenencias de la familia. Ayer se trataba de reunir ropa, calzado y alimentos, porque quedaron con lo puesto.

Están contenidos por la madre y una hermana de la mujer, además reciben apoyo de la subsecretaría de Niñez y de un centro de Salud.

La niña relató parte de lo sucedido a una médica pediatra, trascendió de fuentes de la investigación. También se considera como prueba un dibujo suyo donde aparecen gotas de lluvia. El día que ocurrió el hecho llovía en la ciudad.

La acusación fiscal

Fiscal jefe Pablo Vignaroli, encargado de sostener la acusación. (Foto: Archivo)

Según informó ayer el fiscal Pablo Vignaroli, el miércoles 13 a las 3:05 de la madrugada el hombre circulaba con su automóvil Fiat Duna por la calle Eslovaquia, zona de meseta, cuando un móvil de la comisaría 18 lo detuvo porque circulaba sin patente.

Los policías advirtieron que el hombre vestía remera y zapatillas pero sin pantalones ni ropa interior, y presentaba un aparente estado de ebriedad. En el asiento de al lado había una niña cubierta con una manta.

El sospechoso dijo que era hija de su pareja, dio su nombre y domicilio. Una patrulla fue hasta la casa y encontró a la mujer, de 32 años, durmiendo: no sabía que el hombre había salido con la niña en plena madrugada.

Liberado y vuelto a detener

El sujeto estuvo demorado unas horas y se le concedió la libertad el mismo miércoles. Pero ayer a la mañana lo volvieron a detener porque en la requisa del Duna se hallaron pruebas del abuso sexual. Aunque restan las pericias de ADN, para la fiscalía no hay dudas que tendrán un resultado positivo.

En el interior del vehículo estaban la ropa interior y los pantalones del individuo.

El examen físico de la víctima también dio indicios de abuso, indicaron desde la fiscalía.

El sospechoso dio tres domicilios distintos. Cuando lo demoraron junto a la niña dijo que vivía en el barrio Bouquet Roldán, cuando lo liberaron a la tarde, dijo que vivía en Alto Godoy, y después aseguró que vivía junto a la madre de la niña en la toma 2 de Mayo.

Esa es la casa que fue quemada.

La familia víctima está ahora a resguardo, por decir una formalidad.