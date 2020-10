El Frente de Todos cruzó a Gutiérrez por el "endeudamiento feroz" de Neuquén

El diputado Fernández Novoa pidió que se vuelque el dinero de los intereses no pagados a la emergencia. Foto: gentileza.

Diputados del Frente de Todos cuestionaron la política de endeudamiento del gobernador Omar Gutiérrez luego de que se conociera que Neuquén no pagó ayer los intereses de sus bonos Tideneu (2025) para presionar a los acreedores a llegar a un acuerdo este viernes. Apuntaron contra lo que evaluaron como una política "insostenible".

El legislador provincial Sergio Fernández Novoa afirmó que “es necesario para la provincia poder tener una reestructuración sustentable de su deuda" y añadió que esperan que la decisión de no pagar el cupón ayer "ayude a comprender la gravedad de la crisis que estamos atravesando y se pueda avanzar en un acuerdo”.

Si bien no se trata de un default porque la provincia tiene 30 días de gracia para cancelarlo, de no cerrar un acuerdo este viernes, la posibilidad estaría más cerca. Neuquén ya anunció a sus acreedores de los Tideneu que, esta vez, no hará una extensión del plazo.

El diputado pidió también a la provincia que sea "consecuente" con el diagnóstico y vuelque parte de los recursos que no pagó en intereses (más de 13,7 millones de dólares) "para atender la emergencia económica y social que sufre principalmente el pueblo neuquino”.

"El gobierno provincial se endeudó ferozmente durante el macrismo y ahora tiene graves problemas para poder reestructurar esa deuda que empezó a pasar factura”, aseguró.

También el diputado nacional Guillermo Carnaghi cuestionó la deuda tomada por la gestión de Gutiérrez. En una serie de mensajes publicados hoy en Twitter recordó que, en la anterior gestión de la Legislatura, se advirtió que el nivel de endeudamiento era "insostenible".

"La respuesta recurrente era que la provincia estaba “calzada” en dólares por sus ingresos por regalías, y que por eso no había riesgo de que no se pudieran pagar los nuevos préstamos. Cuando vino la tormenta y empezó a subir el agua notamos que tan bien calzados no estábamos", ironizó.

"Como advertimos cada vez que se nos planteaba ese argumento, los ingresos por el gas y el petróleo son inestables y dependen de factores que están fuera del control de la provincia. Era irresponsable asumir una exigencia de pago creciente contra ingresos variables", sostuvo el legislador del Frente de Todos, quien advirtió: "las consecuencias las empezamos a ver ahora".

Los bonos Tideneu se aprobaron en marzo de 2017 con ajustada mayoría del oficialismo, que debió recurrir al apoyo de sus bloques aliados, al entonces diputado radical Alejandro Vidal y al peronista Javier Bertoldi. La postura orgánica de la bancada macrista y de la kirchnerista había sido en contra del endeudamiento.