El gremio docente de Neuquén afirmó que la presencialidad plena aumenta las posibilidades de contagio

El gremio docente ATEN expuso su postura sobre el retorno a la presencialidad plena en las escuelas de Neuquén, a través de una resolución emitida por el Consejo provincial de Educación, y anunció que realizará nuevas medidas.

El sindicato volverá a informar a la subsecretaría de Trabajo provincial que las y los docentes continuarán bajo la modalidad de presencialidad alternada en aquellas escuelas en las que no estén garantizadas las condiciones para una presencialidad segura. También recordó que hay 100 escuelas que continúan con problemas de infraestructura edilicia.

A través de un comunicado, ATEN manifestó que la decisión de retornar a la presencialidad plena “aumenta las posibilidades de contagio entre niños, niñas, jóvenes y adultos-sobre todo en las edades aún no alcanzadas por la vacunación-, e incrementa las probabilidades de aislamiento de “burbujas” -o grupos completos de estudiantes- ante casos positivos, con un incremento evitable de nuevas pérdidas de días de actividad escolar presencial”.

ATEN argumentó que no debe imponerse una presencialidad obligada a las personas que integran los grupos de riesgo. También manifestaron que la presencialidad plena debe considerar la situación particular de cada establecimiento educativo. Señalaron que –en muchos de los casos- “no se encuentran debidamente preparados para la aplicación del protocolo con la presencia simultánea de todos los grupos de estudiantes”. Sostienen que -en cursos “superpoblados”- es imposible cumplir con el distanciamiento social. Por último, agregaron que todavía hay docentes que no han recibido la segunda dosis de la vacuna.