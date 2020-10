El jardín: una a una, las aliadas más coloridas

No hay primavera sin color, y qué mejor que las petunias vistiendo jardines, canteros, macetones y balcones, como hubiera admirado Baldomero Fernández Moreno en una prosa literaria.





Estamos a mediados de octubre, y atrás quedaron los pensamientos que soportan el clima otoñal y el frío invierno.

Es hora de meter mano en el jardín y embellecerlo con plantines de flores. Este mes hay mucha variedad en plantines con flor pero las preferidas, sin lugar a dudas, son las clásicas petunias, porque se adapata muy bien a la zona, y también las clavelinas, conejitos, claveles chinos, rayitos de sol, lobelia, alisos entre otras.



Petunia Hybrida



Su flor en forma de trompeta con hojas verdes y pequeñas engalanan con su presencia el lugar.

“Las petunias florecen muchísimo y hay grandes, pequeñas y enanas”, dice Mauro Sierro del vivero “El Ceibo”, de Roca.

“Adornan macetas, canteros y bordes porque es una planta muy versátil, de gran variedad de colores y dura mucho tiempo, algunas llegan a sobrevivir el invierno, aunque son de un ciclo y rara vez duran más de dos temporadas”.

Rojas, rosadas, violetas, lilas, celestes, blancas, matizadas, a rayas resisten buen rato de sol directo que ayudan a la floración. Según Mauro, a estas plantas muy floridas, les gusta un lugar donde reciba algo de sol, aunque no necesariamente el calor fuerte del verano durante todo el día.



Las petunias son una opción muy colorida para decorar nuestros jardines.



En cuanto al suelo es preferible que sea rico, suelto y con nutrientes como humus de lombríz o resaca del río.

Toda planta se desarrolla mejor con riego moderado evitando el exceso. Entre riego y riego dejar que se seque un poco la tierra es lo recomendable y cuando el sol no está fuerte - pero si vemos sufriendo la falta de agua, aunque no sea el horario apropiado, aconseja regar.

“Lo malo del riego en altas temperaturas es cuando se encharca porque el agua se calienta y daña las plantas”, afirma Sierro.



La clavelina



Con seductoras flores solitarias de 5 pétalos, de color rosa, rojas y blancas, con manchas pálidas y una banda oscura pequeña, desprenden una agradable fragancia en las mañanas de primavera.

Es una planta perenne que pertenece a la familia de las cariofiláceas. Tiene hojas de color verde oscuro, lineares, velloso en los márgenes.

Es muy decorativa para bordes, muros y mide de 15 a 20 cm. Se multiplica por división, semilla o esqueje. Es ideal para cubrir los bordes de los canteros y plantar alrededor de árboles protegiendo su base.





“Aunque su floración no vive tanto a causa del frío, las plantas sobreviven”, comenta Mauro.

Ubicarlas en sol directo afirma el color de sus flores. Hay de varios tamaños y también es una planta muy versátil y combinable con las mencionadas anteriormente.

Siempre respetando las alturas entre ellas, se puede hacer un bonito arreglo de jardín, cantero o un decorativo macetero.



Alisos o alyssum, lobularia maritima, alyssum maritimum



La brisa fresca de la mañana desprende de los alisos, el perfume persistente de sus ramilletes y con descaro atrevido acercan su aroma a miel, por las ventanas.

El aliso marítimo, también llamado lobularia marítima es de origen mediterráneo. Forma matas redondeadas de pequeño porte de 15 a 25 cm.

Su abundante floración llega a ocultar las hojas. Las flores, reunidas, finalizan el ramillete en racimos con florcitas muy pequeñas, casi en miniatura, con agradable olor a miel.

La floración comienza al final de la primavera y se prolonga mucho tiempo si las temperaturas son templadas. Si se eliminan las flores marchitas se fomenta la floración.





El aliso marítimo atrae a las abejas, pájaros y mariposas. Suele utilizarse como cubresuelos, rocallas, borduras, al borde de una maceta o suelo.

Es muy perfumado y de colores blanco, violeta, rosa y lila, también en amarillo aunque muy difcil de conseguir”, explica Sierro.

Se plantan cada 20, 25 cm., entre una y otra al cabo de unos 10 días la planta activa y dura bastante, es una planta que larga semillas y se reproduce durado todo el año.

El riego abundante pero no exceder para no saturar las raíces. Entre riego y riego dejar secar un poco la tierra. Porque a veces cuando se riega por arriba las raíces no alcanzan a recibir el agua que necesitan” culmina el experto.





Petunias, clavelinas, conejitos, alysos dan la oportunidad de pintar bonita la primavera con su amplia variedad en la paleta de colores.

Estas flores viven a sol pleno y son la decoración de todo espacio verde. Al pie de un árbol, macetas, cantero o simplemente ese pedacito de patio donde el sol pega como un látigo.

Estás plantas con flores soportan el castigo de las temperaturas de la estación, hasta que llegue el abrazo fresco del otoño.



Un poco de historia…



Hace diez años, junto a su esposa Mariela Leal, Mauro Sierro abrió el vivero “El Ceibo” en la ciudad de Roca.

Pero la historia comenzó mucho antes, con su mamá, Angela Borgia quien allá por el año 1982 comenzó con la venta de plantas y semillas en la vecina ciudad de Ingeniero Huergo.

Mauro se crió entre las plantas y por eso forman parte de su vida. Ahora, su madre sigue con su vivero en Regina.





“Las plantas son parte de mí, y gracias a los clientes que año a año nos ayudado a crecer y a mejorar, con mucho sacrificio y dedicación”, comenta Mauro.

Este año que fue complicado para todos, Mauro decidió comenzar a hacer delivery para seguir en contacto con sus clientes y mantener las ventas.

“Al principio no se podía abrir entonces comenzamos con el reparto en la ciudad, porque era la única forma de mantener un ingreso. Tenía que buscar la forma de llegar al cliente”, cuenta el joven, que desde la mitad de la pandemia encontró en las redes sociales una manera de acercarse a los clientes.

Hoy el vivero hace envíos a todas las localidades e inclusive a otras provincias.