El motoviajero inglés varado en Madryn hará cuarentena cerca de Trelew: "el pueblo argentino es increíble"

Entró a la Argentina en junio del 2019 por Fray Bentos con su moto, recorrió la Patagonia, cruzó a Chile, volvió y siguió la travesía por el sur del país. Cuando el inglés Paul Shepherd, de 58 años, comenzó a conducir hacia el norte, la pandemia lo sorprendió en Chubut. Optó por hacer la cuarentena en su carpa en el camping municipal del Dolavon.

Paul Shepherd en Tres Lagos, Santa Cruz, en los primeros días de enero.

Estuvo cuatro días, hasta que los vecinos alertaron a la policía, que le secuestró la moto y le hizo pasar la noche en el Hotel Deportivo en Rawson. Le dijeron que iba a estar ahí 15 días, pero a la mañana siguiente le devolvieron la Yamaha y le indicaron que tomara rumbo norte hacia Río Negro.

Paró en Puerto Madryn, durmió en su bolsa de cara al cielo en una estación de servicio YPF, toleró la llovizna, se despertó tranquilo y confiado. Sabía que había muchos argentinos solidarios buscándole un lugar, entre ellos de grupos de viajeros. Y hoy le consiguieron una casa deshabitada en las cercanías de Trelew para que pase la cuarentena.

En un video en las redes, explicó la situación: "Tengo buenas noticias. Mi plan era hoy esperar a la policía e intentar alcanzar a alguna de las muchas invitaciones que he tenido para refugiarme de la pandemia.. y alguien vino y me ofreció un lugar seguro y que yo no tendría que cruzar puestos policiales..."

Acá pasó la noche en su bolsa de dormir Shepherd, en una estación de servicio de Puerto Madryn.

"Gracias a todo el mundo. Se mantuvieron ocupados y algo surgió de todo eso. Cuando la policía no podía hacer nada, la gente se unió y resolvieron el problema!", continuó. Por último, volvió a mostrarse agradecido: "Ya estoy a salvo. El pueblo argentino es increíble".

Mientras tanto, en los grupos de viajeros, muchos muestran su preocupación por la cantidad de gente que lleva varios meses de travesía como Shepherd y quedó varada lejos de su hogar, sin encontrar dónde hacer la cuarentena y sin poder volver por los cortes de ruta.