El MPN mantendrá en duda su voto para el aporte a las grandes fortunas

La diputada nacional del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, será la única legisladora de la provincia en mantener bajo reserva su voto al proyecto de ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas que tratará hoy la Cámara Baja.

Este mediodía comenzará la maratónica sesión en la que el Frente de Todos intentará sancionar la iniciativa que promovieron los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller y con la que se esperan recaudar unos 300.000 millones de pesos. Los mismos tendrán como destino la compra de insumos críticos para la emergencia sanitaria, ayuda a pymes afectadas por la crisis, el desarrollo de barrios populares, becas del Progresar y programas de exploración y desarrollo del gas natural.

Los diputados que representan al Frente de Todos en Neuquén, Guillermo Carnaghi y Alberto Vivero, ya anticiparon que su voto será a favor de la ley.

"Tenemos confianza en que vamos a aprobar esta iniciativa. Tiene un destino importante en el marco de la pandemia y será de mucha ayuda para enfrentar la crisis que está atravesando el país", afirmó Carnaghi.

Que bueno, @OmarGutierrezOk ,para eso necesitamos el apoyo la legisladora Sapag en la votación del #ImpuestoALaRiqueza que incluye destinar fondos para infraestructura de barrios populares.

No somos cool (ponele) pero ponele onda, dale! https://t.co/xpW53tej0F — Beto Vivero (@BetoVivero) November 17, 2020

Para Vivero, el proyecto es "un esfuerzo contributivo que contiene un universo de alrededor de 8.800 personas e implica una posibilidad concreta e inmediata de contar con recursos del orden de 300.000 millones de pesos para morigerar el impacto de la pandemia donde el gobierno nacional empieza a poner proa a un proyecto lógico de recuperación".

Desde Juntos por el Cambio, tanto Francisco Sánchez como David Schlereth anticiparon a RÍO NEGRO su voto negativo en la sesión de hoy. "Si fuera un aporte, sería voluntario y el contribuyente podría pagarlo o no de acuerdo al criterio que tenga. Desde el punto de vista jurídico, conceptual, tiene muchas falencias", afirmó Schlereth, quien dijo que vendrán reclamos por la "doble imposición" con el impuesto a los Bienes Personales.

Quien no adelantó cómo será su postura en el recinto es Sapag, desde cuyo entorno aseguraron que no dará declaraciones hasta el final de la sesión. La legisladora se anotó para intervenir en el debate, pero aún no está confirmado el horario para su exposición.

Sapag había sido crítica de la iniciativa cuando se empezó a discutir el envío del proyecto. "No hay lugar para más impuestos, la recaudación está bajando y va a crecer la morosidad", había planteado en una entrevista brindada en mayo.

Su hermano, el exgobernador de Neuquén Jorge Sapag, también había advertido que "hay tener mucho cuidado" en la generación de impuestos nuevos. "Si gravamos con más impuestos a los que contribuyen, corremos el riesgo de que muchos inversores elijan otros lugares del mundo", afirmó en octubre.

Se sabe que la opinión del exmandatario es importante para la diputada, aunque lo que no está claro es cuánta presión puede ejercer el gobernador Omar Gutiérrez, quien necesita el apoyo del gobierno nacional para gestionar la crisis económica y sanitaria de la provincia.

Hasta ahora, la diputada Sapag se mantuvo con declaraciones críticas hacia varias iniciativas del presidente Alberto Fernández, pero acompañó leyes clave como la de Solidaridad y Reactivación Productiva. También votó la sanción del Presupuesto 2021, aunque con algunos argumentos en contra. "No me cuesta porque creo que hay que acompañar, aunque hay que llamar la atención en los temas que uno no está de acuerdo, no me cuesta pero me preocupa", dijo.