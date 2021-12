El Municipio de Allen lanzó una campaña para inscribir a vecinos en loteos sociales

Desde hoy comenzó una campaña municipal en Allen para inscribir a vecinos en loteos sociales. El plazo es hasta el 17 de diciembre y el operativo lo lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Humano.

Los vecinos pueden acercarse al Polideportivo Municipal de 9 a 12 horas ubicado en Miguel Sorondo.

Habrá asesores de la oficina virtual de Anses para certificación negativa y declaración jurada de ingresos.

Desde el Municipio informaron que los requisitos para inscribirse son:

1) Superar los cinco años de residencia real en la ciudad de Allen del titular y grupo conviviente, acreditado en DNI.

2) Ser mayor de 18 años

3) Ingreso familiar inferior a dos (2) salarios vital y móvil ($64.000).

4) No tener ningún inmueble registrado a título personal (titulo, tenencia, adjudicaciones, etc.)

5) No tener procesos judiciales en trámite o con condena por usurpación y/0 tomas de tierras privadas o públicas.

6) No ser deudor/a de cuota alimentaria.

7) Cupos: 4 % destinado a personas con discapacidad.