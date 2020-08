El plan nacional de empleo barrial tendrá su capítulo en Neuquén

Las organizaciones de la economía popular presentarán en los próximos días un proyecto de ley para crear lo que denominaron “Fondo Mugica”, una iniciativa para crear 4 millones de puestos de trabajo en el país con un salario social complementario. La propuesta busca una articulación “estratégica” con los sindicatos tradicionales, por lo que en Neuquén se iniciaron conversaciones con la Uocra y los gremios petroleros.

“Lo novedoso es que intenta unir a los trabajadores de la economía popular con la representación sindical formal de la CGT. Es una propuesta por la positiva para una salida de la pandemia que nace de las organizaciones sociales, pero articulada con los sindicatos tradicionales”, explicó el concejal y presidente del Movimiento Evita en Neuquén, Marcelo Zúñiga.

"A nivel local no se ha constituido ningún dispositivo, hasta ahora está la presentación del proyecto que se va a discutir en el Congreso. Hay conversaciones, en particular lo he hecho con Víctor Cárcar de la Uocra, Petroleros Jerárquicos y otros gremios de la actividad privada en la región”, indicó.

La propuesta surge de las organizaciones que se nuclean bajo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que reúne al Movimiento Evita, la Ctep, la Corriente Clasista Combativa y el MTE de Juan Grabois.

El “Fondo Mugica” tendría como principal objetivo financiar el trabajo comunitario y crear unos 4 millones de empleos en rubros como el textil, el reciclado, el comercio popular y la economía de cuidados.

Zúñiga aseguró que la pandemia “multiplicó” la demanda de asistencia en la provincia y dio como ejemplo que, en marzo eran 28.000 las jefas de hogar que recibían la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que ese número creció a 110.000 con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que sumó a ese universo a trabajadores informales y desocupados.

La referente de la Corriente Clasista Combativa, Sol Quinchagual, coincidió en que la demanda alimentaria en comedores de la organización se incrementó en los últimos meses. “Por los despidos y las suspensiones que se generaron en este tiempo, aumentó la demanda en los espacios que administramos y pasamos de atender a 300 personas a tener 2.000 en la provincia”, detalló.

Barrios de Pie es otra organización que reparte alrededor de 3.000 almuerzos diarios en Neuquén, la mitad en la capital. El 40% de los asistentes se incorporaron con la cuarentena, tras perder sus “changas”.

Cómo es el Plan Marshal a la argentina

Empleo: la propuesta busca generar 170.000 puestos de trabajo registrado y otros 4 millones de trabajo social comunitario.

Inversión: demandaría unos $750.000 millones anuales que se autofinanciarían con programas sociales ya existentes, retorno fiscal y con una reforma sobre algunos impuestos.

Administración: se crearía un fondo fiduciario al que se denominó Fondo Mugica.

Actores: el proyecto fue presentado en conjunto por organizaciones de la economía social como la CTEP junto a sindicatos privados como Smata, Uocra y Camioneros.