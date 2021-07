El viaje de Aldana sola en moto: 86 días y 10.000 km de aventuras

Acá estoy de nuevo, algunos ya me leyeron y para los que no, mi nombre es Aldana, tengo 41 años y vivo en Villa Gesell. Mi pasión más grande en esta vida es viajar. En ésta nota llegó la hora de hacer el cierre de este viaje maravilloso, hasta volver a salir en abril y conquistar el km 0 de la Ruta 40, llegó la hora de pasarles la info que muchos me pidieron.

Pero antes…

Quiero contarles que me llevo de este viaje una felicidad tan inmensa que no me entra en el corazón, miles de momentos que nunca voy a olvidar en la vida, personas que me robaron sonrisas, personas que me abrieron las puertas de su casa, personas que me regalaron cosas sin conocerme, personas que compartieron pequeños momentos como si nos conociéramos de toda la vida, personas que me robaron el corazón.

Aldana en la Quebrada de Cafayate, Salta. Foto: Por la Tierra y el Mar.

Y quiero, cómo siempre que termino un viaje… Agradecerle a la vida por cada día vivido, agradecerle al universo por alinear todos los planetas a mí favor para que todo saliera tan bien, agradecerle a La Peque (una XR 150) porque no nos dejó tiradas ni una vez...

Agradecerle a todas esas personas que me acompañaron incondicionalmente a través de una pantalla y las redes sociales, agradecerle a mí familia y amigos por bancarme en cada una de mis locuras, agradecerle a mí mamá por ser mi fan número uno, a pesar de que sé lo que sufre cada vez que salgo a a ruta, ya sea en moto, a dedo, en avión o lo que sea...

Dos nuevos amigos en el camino en Pampa del Leoncito, San Juan. Foto: Por la Tierra y el Mar.

Agradecerle a mi papá por haberme heredado el amor por la vida al aire libre, la aventura, por las motos, como siempre digo, sé que si estuviera acá haríamos un viaje en moto juntos. Aunque estoy segura que en este viaje estuvo todo el tiempo conmigo.

Gracias y más gracias a LA VIDA.

Ahora sí.... el viaje en números

Salí el 8 de abril de Villa Gesell y regresé el 24 de junio.

86 días de viaje.

9850 km recorridos.

Velocidad promedio en ruta: entre 90 y 110 km/h. Dependía del viento, la altura, las subidas, etc.



Cañón del Atuel, Mendoza. Foto: Por la Tierra y el Mar.

Gastos:

Nafta: $29.015.-

Comida: $28.990.- (soy vegetariana)

Hospedaje: $38.230.-

Peajes: $246.- (sólo autopistas, en rutas nacionales las motos no pagan)

Moto: $9.900.- (services, detalles pequeños)

Varios: $5.050.- (entradas parques, compras extras, etc)

Promedio de gastos diarios: $ 1.296.-

La peque rodó rutas de 13 provincias, por algunas largo tiempo, por otras sólo de paso.(Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y San Luis)

Ni una pinchadura.

Ni una falla mecánica.

Tres services, en Salta, San Juan y Villa Gesell.

Ni una caída (salvó cuando se me cayó la moto estando parada)

Sólo dos días de lluvia leve en todo el viaje.

Una hermosa nevada.

Rumbo al Balcón de Pissis, Catamarca. Foto: Por la Tierra y el Mar.



Más de diez cruces de ríos, muchos km en ripio, bancos de arena, viento de frente, de costado y de atrás.

Solo en Cusi Cusi y Santa Ana tuve que cargar nafta de botellas comprada en almacenes.

Solo una vez tuve que llevar un bidón de 10 litros de nafta extra porque no había nada de nada, en el Camino de Los Seismiles, Catamarca.



Lugares dónde hice noche: Villa Gesell, Berazategui, Marcos Juárez, Capilla del Monte, Recreo, Amaicha, Cafayate, Molinos, Cachi, Salta, San Antonio de Los Cobres, Susques, Cusi Cusi, Yavi, Nazareno, Humahuaca, Tilcara, Santa Ana, San Francisco, El Carmen, Cafayate, Belén, Fiambalá, Santa Florentina, Huaco, San Juan, Calingasta, Barreal, Tunuyán, Malargüe, San Rafael, Realicó, Junín, Berazategui, Villa Gesell.

Exactamente en ese orden hice el recorrido.



Rumbo al Abra del Acay, el punto más alto de la ruta nacional 40. Foto: Por la Tierra y el Mar.

Los cuatro momentos más emocionantes del viaje:

* El Abra del Acay, punto más alto de la Ruta 40.

* Llegar a La Quiaca por la Ruta 40.

* Haber hecho el camino al Balcón de Pissis, en el Camino de Los Seismiles, Catamarca.

* La llegada a Villa Gesell.



La llegada a Villa Gessell, fin del recorrido y amigos esperándola. Foto: Por la Tierra y el Mar.

Los tres momentos en los que casi me pongo a llorar de bronca:

* El segundo día de viaje dejé colgada la campera completamente nueva en la moto y le quemé todo el cierre impermeable con el caño de escape.

* Cuando se me cayó la moto por dejarla mal apoyada y rompí espejo, embrague y le rayé todo el guardabarros delantero.

* Cuando hice la ruta de Tunuyán a Malargüe, me enoje conmigo preguntándome quién carajos me había mandado a hacer ese tramo con el frío que hacía.

¿No te da miedo viajar sola?

Muchos me hacen la misma pregunta! ¿No te da miedo viajar sola? Muy poco tiempo estoy sola, además de que viajar así me encanta. Lo hermoso de la ruta es la gente que te cruzás en el camino, no importa cuánto tiempo compartís, no los olvidas nunca más en la vida.

Encuentros en el camino. Foto: Por la Tierra y el Mar.

Gracias a aquellos con los que compartí horas, con los que compartí días y con los que aún sigo en constante contacto. Con algunos no tengo fotos y tal vez otros se me pasaron por alto, pero millones de gracias a cada uno de ustedes, por hacer mi camino más lindo.

Gracias a todos!!

Para saber más sobre el viaje de Aldana:

https://www.instagram.com/porlatierrayelmar/ https://www.facebook.com/porlatierrayelmar