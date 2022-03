Oscar 2022: por qué «Duna» puede ser la mejor película

La vastedad del desierto y el sol agobiante abruman. Y dan sed, mucha sed. Aun cuando las cosas sucedan de noche. “Duna” es una película exuberante y abrasadora situada en un planeta tórrido al punto de ser apenas habitable, ubicado en la lejanía galáctica.

Con diez nominaciones a los premios Oscar 2022, incluidas Mejor Película, todo un dato para películas de ciencia ficción y batallas intergalácticas. Las otras nueve, en cambio, son más obvias, para filmes de su estilo como lo son Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Fotografía y Mejores Efectos Especiales, entre otras nominaciones “técnicas”.

“Duna”, la película estrenada en octubre de 2021, es el tercer intento de domar la “Duna”, el libro publicado en 1965. Uno de ellos hecho realidad y el otro, no. El primero fue la inabordable versión de David Lynch estrenada en 1984 y el segundo, el proyecto inacabado del polifacético Alejandro Jodorowsky, de cuya mente nunca logró salir el proyecto.

Denis Villeneuve (“Blade Runner 2049”) parece haber conseguido lo que otros no pudieron, encontrarle un sentido al relato cinematográfico de un relato literario como el creado por Frank Herbert.

Basada en la saga homónima de ciencia ficción de seis libros originales escritos por Herbert y publicados a partir de la segunda mitad de los ‘60, “Duna”, tal como se llama el primero de los seis libros (que, dicho sea de paso, hasta hace unos días se vendía en un hipermercado de Roca) fue una tentación para la industria cinematográfica de Hollywood.

En este sentido, George Lucas la hizo más fácil: se dejó influir lo suficiente por el universo intergaláctico de la “Duna” de Herbert para construir propio universo de batallas e intrigas intergalácticas y que dio en llamar “Star Wars”. Porque sí, esa confrontación entre Jedis y Siths, entre el lado luminoso y el lado oscuro, tuvo su punto de partida en “Duna”. Lo demás lo alimentó la imaginación de Lucas.

Pero hablemos de “Duna”, la película de Villeneuve: la Casa Atreides es elegida para reemplazar a la Casa Harkonnen como gobernante del insoportable feudo de Arrakis, ese desierto al que nos referimos al comienzo. Pero, ¿Por qué sacrificarse en ese hipersoleado lugar? Porque allí y solo allí se consigue la especia, una valiosa sustancia mezclada entre la arena que tiene el poder de extender la vida y ser fundamental para los viajes interestelares.

Paul (Timothy Chalamet) y Jessica (Rebecca Ferguson), hijo y madre en busca de los fremen.

Por supuesto que, no bien los Atreides liderados por el duque Leto (Oscar Isaac) ponen un pie en Arrakis comienzan las intrigas y las tragedias porque los Harkonnen liderados por el barón Bladimir (Stellan Skarsgard) no se iban a quedar de brazos cruzados y rayos luminosos apagados. Sospechando que algo sucederá, Leto decide lo que todo extraño debe hacer cuando se apodera de un lugar que no es el suyo: aliarse con las fuerzas locales, en este caso los fremen, liderados por Stilgar (Javier Bardem). ¿Lo logrará? Veremos.

En este sentido, “Duna” es apenas el prólogo de lo que imaginamos será, al menos, una trilogía. Ya sabemos que una segunda parte se estrenará en octubre de 2023.

¿Qué nos cuenta? Lo que Villeneuve decidió que debía contarnos de un modo cinematográficamente comprensible: se aferró básicamente a la primera parte del primer libro de la saga, a diferencia de Lynch, quien, por presiones de los productores, tuvo que abordar la saga completa. En este sentido, Villeneuve hizo la película que Lynch siempre tuvo en mente.

La primera parte de “Duna” trata sobre la llegada de los Atreides a Arrakis y la manera en que las intrigas de los Harkonnen y el Emperador Padishah, quien le había permitido a los Atreides gobernar el rico desierto, acaban con ellos; la segunda parte, narra la vida de Paul (Timothy Chalamet) y Jessica (Rebecca Ferguson), hijo y esposa de Leto, respectivamente, en el desierto con los fremen, a quienes se unen no sin antes luchar y pasarla mal. Hasta aquí la película.

El libro, en cambio, cierra en torno a la recuperación del poder de los Atreides en el planeta, enfrentados a todos los poderes galácticos: el Imperio, los Harkonnen, las Grandes Casas, la Cofradía Espacial, las Bene Gesserit y todos los que se les interponga en su objetivo. Esto, y más, es lo que esperamos de la parte dos.

Las escenas del desierto fueron filmadas en locaciones naturales de Jordania.

“Duna” es de este modo la puesta en situación respecto de lo que vendrá: el melancólico adolescente Paul sabe que le esperan cosas grandes y se prepara para ello, cual Luke Skywalker porque ¿ya dijimos sobre la influencia de “Duna” en la creación de “Star Wars”, no? Pero, a diferencia de la imbatible saga de George Lucas, “Duna” es dramática, por momentos angustiante. Sus personajes lucen atribulados, como tomándose en serio aquello a lo que se enfrenta. “StarWars”, en cambio, se hace fuerte en su costado más pochoclero, aun cuando su destino no sea menos trágico. Pero, como diría un célebre entrenador de fútbol: son decisiones. Y las de Lucas fueron para el lado del entretenimiento mucho más que su colega Villeneuve. Acaso por esto, entre otras razones, “Duna” compite como Mejor Película.

Ver “Duna” nos resulta familiar en muchos aspectos. Como si ya lo hubiéramos visto antes. En parte, sí. Pero sólo porque “Star Wars” nos llegó antes y, por tal motivo, nos conquistó.

Denis Villeneuve, director de «Duna», junto a Javier Bardem

Completan el reparto Josh Brolin (Gurney Halleck, maestro de armas de la casa Atrides y mentor de Paul; Dave Bautista (Glossu Rabban, sobrino del barón Harkonnen); Zendaya (la joven fremen que se cruza en la vida de Paul); Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam, Decidora de Verdad del Emperador), Jason Momoa (Duncan Idaho, maestro de la espada de la Casa Atreides).

Ahora bien, ¿por qué “Duna” compite por el Oscar a Mejor Película? Porque su arco narrativo logro domar un complejo universo, no sólo en el más literal de sus sentidos, sino también el uno hecho de intrigas intergalácticas, batallas espaciales, majestuosas edificaciones, mitologías y poderosas castas que se reparten la política espacial.

Sabiendo que una segunda parte ya tiene hasta fecha de estreno, dos personajes inquietantes esperan más desarrollo, los de Javier Bardem y Zendaya. Ellos tienen mucho por decir aún.