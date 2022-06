Jardín: Cuidar nuestras plantas ante la presencia de heladas

Las heladas pueden poner en riesgo nuestro jardín si no tomamos las precauciones necesarias.

En la época invernal, los días se vuelven más cortos y tanto los animales como las plantas se preparan para sobrevivir al frío y a las fuertes heladas. Es por eso mismo que las plantas dejan de crecer, con la intención de ahorrar energía; y si bien requieren de menor necesidad de agua no deja de ser importante brindarles un riego adecuado… además de cuidar su consumo.





En esta oportunidad, el ingeniero agrónomo especializado en riego y drenaje Vicente Buda, de la Estación Experimental INTA Alto Valle, nos explica sobre el cuidado de las plantas y la importancia de brindarles un riego adecuado, dependiendo de las diferentes especies.

Es muy importante el cuidado de las plantas en esta época de fuertes heladas, una de las características de los crudos días de invierno en nuestra región. Esto dependerá de las características de cada especie, sin embargo, hay algunos tips fundamentales que no deben pasar de largo. Por ejemplo, “poder colocarlas en lugares abrigados”, explicó el profesional. Es decir, en áreas donde no reciban corrientes de aire directa, ya que esto las ayudará. “Si se tiene un paredón hacia el sur o al oeste, en esa esquina está más resguardada de los vientos”, agregó Buda. Así, podemos afirmar que los lugares que se encuentran orientados hacia el sudoeste son los lugares donde podrían estar más abrigadas; y si hay paredones, entonces se podría poner las plantas más sensibles a las heladas allí, y tapar con mantas o telas anti heladas.

“Hay que considerar que veníamos teniendo períodos bastante tranquilos respecto a las heladas, pero este año se están presentando mucho más fuertes. Por eso mismo se puede complementar con algún refuerzo de riego previo a las heladas, y luego mantener un suelo húmedo, para ayudar como método de prevención”, explicó Buda. También se recomienda el uso de la manta térmica para las plantas, que aguanta heladas de hasta 4 grados bajo cero (incluso, si el suelo tiene humedad, puede soportar un poco más).

En cuanto al consumo de agua por parte de las plantas y los cultivos, esto está determinado básicamente por un proceso que se llama “evapotranspiración”, según explicó el profesional. Esto se produce, como cualquier evaporación, por el ambiente; y a eso se le suma la transpiración de la planta. Todos estos factores que influyen sobre esos dos procesos, también influirán en el consumo de agua por las plantas, es decir, la humedad ambiente, la velocidad del viento, la temperatura, el tipo de cultivo y las formas de las hojas.



Es importante mantener las plantas hidratadas durante el día, y cuidarlas bien de noche.



“Las plantas de hojas planófilas, o sea, las hojas más planas y anchas, cuentan con más evapotranspiración que aquellas especies de hojas de forma más verticales y finitas”, señaló Buda.

Entonces, cuando hay menor humedad ambiente, mayor velocidad de viento y mayor temperatura, según indicó el experto, la evapotranspiración sube y por esta razón es que el consumo de agua en el verano es mayor que en invierno. “Este consumo disminuye en otoño y aún más en invierno, y empieza a crecer en la primavera”, acotó Buda, quien agregó que “en torno a los usos del riego, no se debe usar más agua de lo que requiere las plantas y no se puede aplicar lo mismo en invierno que en verano”.

Para la zona del Alto Valle, en primavera se consume para riego aproximadamente 4 litros por metro cuadrado, mientras que en verano se consume 6 litros en la misma medida. Durante el otoño el consumo de riego merma a 2 litros por metro cuadrado, y en invierno a 1 litro. Entonces, en una casa con riego por aspersión, se debería prender en promedio a los meses de primavera, aproximadamente 12 minutos y 17 minutos en los meses de verano, mientras que, en los meses de otoño, disminuiría a 6 minutos y 4 minutos, en invierno. “En el caso de tener un sapito, se debe respetar el tiempo de minutos para correrlo”, indicó el experto.

Respecto al cuidado de riego en cítricos, “el déficit de agua de estas especies se nota en las hojas, que se oscurecen y, si se agrava, se seca desde la punta hacia abajo. En el orden de mayor a menor en consumo de agua, según la necesidad de cada especie, sería: pomelo, limón, mandarina y naranja”, señaló. Para mantener un buen intervalo de riego en cítricos es en verano cada 3 días en árboles menores al año; cada 7 días en cítricos desde el año a los dos años; y cada 10 días en aquellas especies de más de dos años.



Mucha gente utiliza telas para cubrir las plantas de las heladas.



En cuanto al drenaje del suelo, esto dependerá de la porosidad y del contenido hídrico. Los suelos más estructurados tienen más porosidad, y por ende más drenaje. En época invernal puede pasar que en algunos lugares se congelan los primeros centímetros de suelo, y eso seguramente baje el drenaje; pero es difícil que pase en nuestra zona: pasa más en zonas de cordillera.

“En invierno, el suelo se encuentra más húmedo, por lo cual drena a menor velocidad, o sea, infiltra más despacio”, explicó el profesional.

En cuanto a las dificultades que suele presentar los espacios verdes con el césped, que en muchos jardines se pone amarillo en la época invernal, se debe a que contiene especies que no resisten las heladas, como es el caso de la presencia de la gramilla, que resurge en la primavera, o el cyperus o paragüitas entre otras varias especies que abarca en césped. En nuestra zona casi siempre es porque contiene gramilla, y no es necesario replantar, aunque eso dependerá de los gustos de cada uno. A muchos el color amarillo les puede o no gustar, pero en primavera volverá a renacer y todo se pintará de color verde nuevamente. La duración del césped, pero sin gramilla, con buen riego y abonado, debe ser mínimamente de 5 años.



Valorar el agua en toda su dimensión



Sabemos que en invierno disminuye el uso del agua, pero este año la situación es muy particular, además, por la emergencia hídrica. Por eso, repasamos las recomendaciones sobre el uso adecuado del agua en los hogares y de qué manera aprovecharla mejor para su cuidado.

Carolina Sánchez, Licenciada en Comunicación Social a cargo del Área de Comunicación y Prensa de Aguas Rionegrinas (principal prestadora de servicios de agua potable y líquidos cloacales de la provincia), nos brinda una detallada información sobre cómo utilizar de manera consciente y aprovechar de mejor manera este único e irremplazable recurso, tan esencial para nuestras vidas, como lo es el agua.

“Como primera medida debemos tener en cuenta que el agua se debe cuidar durante todo el curso del año”, explica Carolina Sánchez, “y no porque en invierno se use menos se debe hacer un derroche del recurso. El agua es un recurso que necesita del ciclo natural para su autoreproducción y tal como el aire, se trata de un elemento indispensable y necesario para la vida, por eso necesitamos adquirir o reveer prácticas para hacer hincapié en el uso correcto y racional”.

Por esta sencilla razón es importante saber darle un mejor uso, con estas recomendaciones:

-Evitar dejar las canillas abiertas mientras se higienizan. Las personas acostumbran dejarlas abiertas mientras se lavan los dientes o se afeitan. Solo abrirlas para enjuagarse.



El riego también es fundamental, pero debemos cuidar el agua.



-Otra práctica que se hace y no es adecuada el abrir el agua de la ducha para calentar el baño, eso significa un derroche de agua totalmente innecesario.

-Se aconseja tomar duchas cortas. Evitar el uso de bañeras o baños de inmersión que requiere gran cantidad de agua.

-Se aconseja el uso de economizadores de agua, que aunque parezcan ahorros pequeños, en el resumen del día suele ser muy significativo el ahorro. Por ejemplo, los inodoros con doble carga: en una familia tipo, en el día suelen ser muchas descargas de agua. En el caso de doble carga, en la mochila arroja 3 litros para materia líquida y 6 litros, para materia sólida; y en una mochila común tipo suelen tener entre 50 y 70 litros, y sale la carga en cada tirada de agua de manera indistinta.

-En el área de la cocina, al lavar los platos, se aconseja el uso del tapón en la bacha para todos los utensillos, y usar el agua potable para el enjuague. En el caso de tener lavavajilla. tratar de ocupar el uso en la totalidad de su capacidad. En el lavado de frutas y verduras, usar un recipiente, para luego destinar ese resto de agua al riego de plantas.

-En lavarropas, usar el programa económico y a carga llena, puesto que requiere menor cantidad de agua y tiempo.





-Si bien en invierno no suelen regarse con la misma continuidad que en el verano, es aconsejable planificar jardines sustentables, ya que una planta autóctona requiere menor cantidad de riego que una planta común.

Es a raíz de esta situación, que va más allá de esta emergencia hidrica, que debemos entender y empezar a tomar conciencia que en un mundo sin agua no tenemos vida. “Es totalmente necesario cuidar el agua porque es irremplazable, y es una buena oportunidad de enseñar a nuestros hijos y demás para cuidar el agua a conciencia”, indicó Sánchez.

Por otro lado, en las escuelas se concientiza a través de charlas con el programa “Somos Agua” desde el 2012 de manera interrumpida (excepto por la pandemia, cuando se realizó en forma virtual a los docentes).





“La charla consta de dos momentos, uno teórico y uno práctico, donde se muestra la importancia del cuidado sobre el agua dulce para los seres humanos y sobre cómo se presenta en la provincia de Río Negro”, explicó la Licenciada.

Al respecto, aclaró que “no toda el agua está disponible y eso determina tambien concientizar y enseñar que cuando hablamos del consumo de agua, equivale al agua potable; además de conocer todos los pasos que se realizan para que el agua sea potable”.

Por último, Sánchez también hizo hincapié en que el cuidado “depende de todos y aportar el granito de arena individual de cada uno suma, ya que hay poca superficie de agua disponible para uso en el mundo, entonces debemos valorarla y cuidarla cada día”.